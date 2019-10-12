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РИА Новости
Война в Сирии

МИД Казахстана: встреча по САР в Нур-Султане может быть сдвинута на ноябрь

07:52 12.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди
Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди . Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 12 окт - РИА Новости. Планы проведения встречи по Сирии в столице Казахстана сохраняются, она ожидалась в конце октября, но может быть сдвинута на ноябрь, заявил глава МИД Мухтар Тлеуберди.
"Планы сохраняются, мы планировали конец октября, но сейчас не знаю, насколько это сдвинется", - сказал Тлеуберди журналистам. Отвечая на вопрос о том, на какой срок может быть перенесена дата встречи, он сказал: "На ноябрь, не больше, я думаю".
Странами-гарантами перемирия в САР, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, выступают Турция, Россия и Иран. Урегулирование в Сирии регулярно обсуждается на площадке в Нур-Султане.
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