МИД Казахстана: встреча по САР в Нур-Султане может быть сдвинута на ноябрь

НУР-СУЛТАН, 12 окт - РИА Новости. Планы проведения встречи по Сирии в столице Казахстана сохраняются, она ожидалась в конце октября, но может быть сдвинута на ноябрь, заявил глава МИД Мухтар Тлеуберди.

"Планы сохраняются, мы планировали конец октября, но сейчас не знаю, насколько это сдвинется", - сказал Тлеуберди журналистам. Отвечая на вопрос о том, на какой срок может быть перенесена дата встречи, он сказал: "На ноябрь, не больше, я думаю".