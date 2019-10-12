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РИА Новости

Более 4,3 млн человек в Японии могут эвакуировать из-за тайфуна "Хагибис"

07:51 12.10.2019 (обновлено: 09:26 12.10.2019)
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© AP Photo / Sayaka Kamohara/ Mainichi NewspaperПоследствия прохождения тайфуна в Японии
Последствия прохождения тайфуна в Японии
© AP Photo / Sayaka Kamohara/ Mainichi Newspaper
Последствия прохождения тайфуна в Японии. Архивное фото
ТОКИО, 12 окт – РИА Новости. Пятидесяти тысячам человек в префектурах Миэ, Токио, Сидзуока, Тиба и Гумма объявлена эвакуация, еще 4,2 миллиона человек получили рекомендации эвакуироваться, сообщил телеканал NHK.
Объявление об эвакуации, которое получили 50 тысяч человек, означает, что существует угроза для жизни и здоровья из-за приближения чрезвычайно сильного тайфуна "Хагибис", которому в Японии присвоен порядковый номер 19.
Еще 4,2 миллиона человек получили рекомендации эвакуироваться в 10 префектурах, включая Токио.
Тайфун "Хагибис" движется на японский архипелаг с юго-востока. В настоящее время давление в центре составляет 935 гектопаскалей, скорость ветра в центре – 45 метров в секунду, при порывах – до 65 метров. Метеорологи сравнили его по силе и возможному ущербу с тайфуном "Ида" ("Каногава"), когда погибли 1269 человек. Тайфун затронет тихоокеанское побережье страны, включая столичный регион. Уже сейчас в Токио идет сильный дождь, который сопровождается порывами шквалистого ветра. Как ожидается, японской столицы он достигнет к ночи на воскресенье. Скорость ветра может достигать до 45 метров в секунду (162 километра в час), при порывах до 60 метров в секунду (216 километров в час). Этой силы ветра достаточно, чтобы перевернуть грузовик и более чем достаточно, чтобы повалить деревья и опоры электропередач.
Последствия прохождения тайфуна в Японии
06:40РИА Новости
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