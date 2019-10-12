В Роспотребнадзоре рассказали о способах снизить риск развития рака

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Роспотребнадзор Роспотребнадзор рассказал , что около 30 процентов случаев заболевания раком связаны с употреблением табака, алкоголя, нездоровым питанием и недостаточной физической активностью, и дал рекомендации, как снизить такие риски.

Онкологические заболевания — вторая из основных причин смерти в мире, отметили в ведомстве.

Там также напомнили, что в 2015 году Международное агентство по изучению рака заявило о повышении риска развития онкологических заболеваний при чрезмерной склонности к мясной продукции. Так, при потреблении более 100 граммов мяса в день риск развития рака может увеличиться до 17 процентов. Кроме того, на развитие рака влияет употребление колбас, наггетсов, пиццы и других продуктов глубокой переработки.

"С ожирением и избыточной массой тела связано развитие новообразований в пищеводе, толстом кишечнике, молочных железах и почках", — говорится в сообщении.