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РИА Новости

В Роспотребнадзоре рассказали о способах снизить риск развития рака

07:06 12.10.2019 (обновлено: 12:14 12.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовДетский хоспис
Детский хоспис
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Детский хоспис. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Роспотребнадзор рассказал, что около 30 процентов случаев заболевания раком связаны с употреблением табака, алкоголя, нездоровым питанием и недостаточной физической активностью, и дал рекомендации, как снизить такие риски.
Онкологические заболевания — вторая из основных причин смерти в мире, отметили в ведомстве.
Там также напомнили, что в 2015 году Международное агентство по изучению рака заявило о повышении риска развития онкологических заболеваний при чрезмерной склонности к мясной продукции. Так, при потреблении более 100 граммов мяса в день риск развития рака может увеличиться до 17 процентов. Кроме того, на развитие рака влияет употребление колбас, наггетсов, пиццы и других продуктов глубокой переработки.
Продукты питания
Вчера, 07:49РИА Новости
Роспотребнадзор создаст приложение с данными о качестве продуктов питания
"С ожирением и избыточной массой тела связано развитие новообразований в пищеводе, толстом кишечнике, молочных железах и почках", — говорится в сообщении.
Для профилактики рака в ведомстве советуют отказаться от курения и алкоголя, есть меньше красного мяса или заменить его птицей и рыбой. Кроме того, следует есть больше овощей и фруктов и употреблять рыбий жир.
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Здоровье - ОбществоРоспотребнадзорРоссияОбщество
Популярные комментарии
Каждый год появляются новые версии: то от каких-то учёных, то от каких-то международных агентств. Люди, не слушайте никого, не читайте эту бредятину. Те, кто нам это преподносит, пытаются загнать нас в новую, но очень маленькую квартирку на глубине двух метров. Вместо того, чтобы искать пути лечения этой заразы.
12 октября, 07:53
Андрей Кречетов
2702012
Так он Роспотребнадзор или Минздрав, или временно замещает Минздрав. Ну везде лезет, только на частные жалобы покупателей никак не реагирует.
12 октября, 09:14
Renics Nikoroc
710111
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