ИГ* взяла ответственность за взрывы на маршруте военной полиции России

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за взрыв двух бомб на маршруте патрулирования военной полиции России, сообщает американская SITE Intelligence Group, ведущая мониторинг информационной активности экстремистов.
Ранее руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин сообщил, что 11 октября в 10:25 в провинции Деръа на юге Сирии боевики взорвали две бомбы с разницей в 20 минут на маршруте патрулирования военной полиции России. Никто из российских военнослужащих не пострадал.
* Запрещенная в России террористическая организация.