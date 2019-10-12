ИГ* взяла ответственность за взрывы на маршруте военной полиции России

Ранее руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин сообщил, что 11 октября в 10:25 в провинции Деръа на юге Сирии боевики взорвали две бомбы с разницей в 20 минут на маршруте патрулирования военной полиции России. Никто из российских военнослужащих не пострадал.