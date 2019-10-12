Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-12T11:52Z
https://ria.ru/20191012/1559698175.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/154768/39/1547683920_0:297:2851:1901_1036x0_80_0_0_8f63af57e45f93bdd6fa39bac334277a.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

ИГ* взяла ответственность за взрывы на маршруте военной полиции России

07:01 12.10.2019 (обновлено: 11:52 12.10.2019)
5620
© AP Photo / Sergei GritsРоссийская военная полиция
Российская военная полиция
© AP Photo / Sergei Grits
Российская военная полиция. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за взрыв двух бомб на маршруте патрулирования военной полиции России, сообщает американская SITE Intelligence Group, ведущая мониторинг информационной активности экстремистов.
Ранее руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Алексей Бакин сообщил, что 11 октября в 10:25 в провинции Деръа на юге Сирии боевики взорвали две бомбы с разницей в 20 минут на маршруте патрулирования военной полиции России. Никто из российских военнослужащих не пострадал.

* Запрещенная в России террористическая организация.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
1141414
Обсудить 0
Война в СирииИсламское государствоСирияРоссияВ мире
Рекомендуем
Космонавт Алексей Леонов
Умер советский космонавт Алексей Леонов
РИА
Новости
Цветы и портреты жертв нападения на Керченский политехнический колледж
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21 человека
Михаил Туватин, подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в Саратове, во время допроса
Мать подозреваемого в убийстве девочки из Саратова вступилась за сына
Дедушка с внуком на прогулке
Ученые рассказали, какая опасность может скрываться в медленной ходьбе
Лента
новостей
Девушка на тропическом курорте
На Филиппинах туристку оштрафовали за фотографии в микробикини
Анастасия Заворотнюк
Дочь Заворотнюк объяснила, почему семья не рассказывает о здоровье актрисы
Алина Загитова
Красавицы-чемпионки: самые стильные образы российских фигуристок
Президент Украины Владимир Зеленский на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
На Украине назвали главную ошибку Зеленского
Строительство газопровода Северный поток-2
В Госдуме оценили слова министра обороны Германии о "Северном потоке — 2"
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
В Европе шокированы поведением Порошенко, заявил Зеленский
Детский хоспис
В Роспотребнадзоре рассказали о способах снизить риск развития рака
Самолет Boeing 737 Max
Международные эксперты выявили недочеты при сертификации Boeing 737 Max
Цветы на месте убийства девочки в Саратове
Крестный убитой в Саратове девочки рассказал, что она делала перед пропажей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:22СМИ: сирийская оппозиция при поддержке Турции захватила центр Рас эль-Айна
12:21Россия за сутки зафиксировала 28 нарушений перемирия в Сирии
12:21Володин обсудил c Чавушоглу российско-турецкие отношения
12:18В Саратовской области гражданка Узбекистана погибла в ДТП
12:16В Гонконге участники протестов бросили "коктейли Молотова" в метро
12:12СМИ сообщили об остановке утечки нефти из иранского танкера
12:12Глава МИД Украины заявил о важности встречи в "нормандском формате"
12:09На борту Ан-72, разбившегося в ДР Конго, были двое россиян
12:06Группа "Кино" объявила, что даст два концерта в 2020 году
12:04Турция призвала страны Запада забрать из Сирии граждан, примкнувших к ИГ*
11:54В Сирию за сутки вернулись почти 1,6 тысячи беженцев
11:53В Москве на Варшавском шоссе столкнулись пять машин
11:52Заседание Совета министров обороны СНГ пройдет в Баку в конце октября
11:52Пресс-секретарь Зеленского снова оказалась в центре скандала
11:47В Москве ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду
11:40На Украине двое мужчин отобрали продукты у пенсионерки
11:34Эксперт оценил слова Зеленского о шоке Европы от поведения Порошенко
11:34В Красноярске локализовали пожар в элитном доме
11:33Правительство присудило премии в области науки и техники для молодых ученых
11:32Володин призвал законодательно обеспечить цифровой суверенитет стран
Лента новостейМолния