Более 770 тысяч человек в Японии остались без света из-за тайфуна "Хагибис"

Тайфун "Хагибис" движется на японский архипелаг с юго-востока. В настоящее время давление в центре составляет 935 гектопаскалей, скорость ветра в центре – 45 метров в секунду, при порывах – до 65 метров. Метеорологи сравнили его по силе и возможному ущербу с тайфуном "Ида" ("Каногава"), когда погибли 1269 человек. Тайфун затронет тихоокеанское побережье страны, включая столичный регион. Уже сейчас в Токио идет сильный дождь, который сопровождается порывами шквалистого ветра. Как ожидается, японской столицы он достигнет к ночи на воскресенье. Скорость ветра может достигать до 45 метров в секунду (162 километра в час), при порывах до 60 метров в секунду (216 километров в час). Этой силы ветра достаточно, чтобы перевернуть грузовик, и более чем достаточно, чтобы повалить деревья и опоры электропередач.