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РИА Новости

Более 770 тысяч человек в Японии остались без света из-за тайфуна "Хагибис"

06:40 12.10.2019 (обновлено: 09:26 12.10.2019)
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© AFP 2019 / Jiji PressПоследствия прохождения тайфуна в Японии
Последствия прохождения тайфуна в Японии
© AFP 2019 / Jiji Press
Последствия прохождения тайфуна в Японии. Архивное фото
ТОКИО, 12 окт – РИА Новости. Более 770 тысяч человек в японской префектуре Тиба остались без света из-за приближения тайфуна "Хагибис", которому в Японии присвоен порядковый номер 19, сообщило агентство Киодо со ссылкой на энергетическую компанию ТЕРСО.
Компания выясняет причины остановки подачи электроэнергии. В то же время телеканал NHK сообщает о 7 тысячах домов, оставшихся без света.
В Японии уже рекомендована эвакуация для 1,7 миллиона человек. Есть сообщения об одном погибшем и 6 пострадавших. По городу Итихара в префектуре Тиба прошел смерч.
Авиакомпании отменили почти 2 тысячи рейсов, в столичном регионе почти полностью остановлено движение поездов и метро.
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06:30РИА Новости
Почти 1,8 млн человек в Японии могут эвакуировать из-за тайфуна "Хагибис"
Тайфун "Хагибис" движется на японский архипелаг с юго-востока. В настоящее время давление в центре составляет 935 гектопаскалей, скорость ветра в центре – 45 метров в секунду, при порывах – до 65 метров. Метеорологи сравнили его по силе и возможному ущербу с тайфуном "Ида" ("Каногава"), когда погибли 1269 человек. Тайфун затронет тихоокеанское побережье страны, включая столичный регион. Уже сейчас в Токио идет сильный дождь, который сопровождается порывами шквалистого ветра. Как ожидается, японской столицы он достигнет к ночи на воскресенье. Скорость ветра может достигать до 45 метров в секунду (162 километра в час), при порывах до 60 метров в секунду (216 километров в час). Этой силы ветра достаточно, чтобы перевернуть грузовик, и более чем достаточно, чтобы повалить деревья и опоры электропередач.
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