Главы генштабов США и Турции обсудили инцидент на северо-востоке Сирии

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС США Марк Милли обсудил ситуацию в Сирии с главой турецкого Генштаба Яшаром Гюлером после того, как американские военные попали под обстрел турецких сил в городе Кобани на сирийско-турецкой границе, сообщила пресс-служба Милли.

Ранее пентагон подтвердил сообщения СМИ о том, что американские военные в окрестностях сирийского Кобани подверглись артиллерийскому обстрелу с турецких позиций, военные США не пострадали. В свою очередь турецкая сторона заявила, что военные приняли меры, чтобы американский наблюдательный пункт на севере Сирии не пострадала в результате обстрела позиций курдских формирований около него.

Уточняется, что разговор прошел 11 октября по местному времени (12 октября по времени мск). Обсуждалась "ситуация в области безопасности в Сирии и важность сотрудничества США и Турции в регионе".

"США ценит их стратегические двусторонние отношения с Турцией", - говорится в пресс-релизе.