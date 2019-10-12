Главы генштабов США и Турции обсудили инцидент на северо-востоке Сирии

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС США Марк Милли обсудил ситуацию в Сирии с главой турецкого Генштаба Яшаром Гюлером после того, как американские военные попали под обстрел турецких сил в городе Кобани на сирийско-турецкой границе, сообщила пресс-служба Милли.
Ранее пентагон подтвердил сообщения СМИ о том, что американские военные в окрестностях сирийского Кобани подверглись артиллерийскому обстрелу с турецких позиций, военные США не пострадали. В свою очередь турецкая сторона заявила, что военные приняли меры, чтобы американский наблюдательный пункт на севере Сирии не пострадала в результате обстрела позиций курдских формирований около него.
Уточняется, что разговор прошел 11 октября по местному времени (12 октября по времени мск). Обсуждалась "ситуация в области безопасности в Сирии и важность сотрудничества США и Турции в регионе".
"США ценит их стратегические двусторонние отношения с Турцией", - говорится в пресс-релизе.
Ранее Турция начала военную операцию в Сирии против курдских формирований, что вызвало резкую критику в Вашингтоне. Администрация Дональда Трампа признала, что вывела американские войска из зоны операции, но при этом заявила, что не одобряет действия Анкары. В сенате и палате представителей появились законопроекты, предусматривающие санкции против Турции за операцию против союзных США формирований в Сирии