Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-12T06:32Z
https://ria.ru/20191012/1559698103.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155962/00/1559620089_147:316:2500:1640_1036x0_80_0_0_e917623ebb68b89085a222dd50ebc3d8.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Главы генштабов США и Турции обсудили инцидент на северо-востоке Сирии

06:32 12.10.2019
3406
© Sputnik / Hikmet DurgunСтягивание турецкой техники к границе с Сирией
Стягивание турецкой техники к границе с Сирией
© Sputnik / Hikmet Durgun
Стягивание турецкой техники к границе с Сирией. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС США Марк Милли обсудил ситуацию в Сирии с главой турецкого Генштаба Яшаром Гюлером после того, как американские военные попали под обстрел турецких сил в городе Кобани на сирийско-турецкой границе, сообщила пресс-служба Милли.
Ранее пентагон подтвердил сообщения СМИ о том, что американские военные в окрестностях сирийского Кобани подверглись артиллерийскому обстрелу с турецких позиций, военные США не пострадали. В свою очередь турецкая сторона заявила, что военные приняли меры, чтобы американский наблюдательный пункт на севере Сирии не пострадала в результате обстрела позиций курдских формирований около него.
Уточняется, что разговор прошел 11 октября по местному времени (12 октября по времени мск). Обсуждалась "ситуация в области безопасности в Сирии и важность сотрудничества США и Турции в регионе".
"США ценит их стратегические двусторонние отношения с Турцией", - говорится в пресс-релизе.
Ранее Турция начала военную операцию в Сирии против курдских формирований, что вызвало резкую критику в Вашингтоне. Администрация Дональда Трампа признала, что вывела американские войска из зоны операции, но при этом заявила, что не одобряет действия Анкары. В сенате и палате представителей появились законопроекты, предусматривающие санкции против Турции за операцию против союзных США формирований в Сирии
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
3121111
Обсудить 0
Война в СирииВоенная операция Турции в СирииОбъединенный комитет начальников штабов (США)Дональд ТрампМинистерство обороны СШАСирияСШАВ мире
Рекомендуем
Космонавт Алексей Леонов
Умер советский космонавт Алексей Леонов
РИА
Новости
Цветы и портреты жертв нападения на Керченский политехнический колледж
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21 человека
Михаил Туватин, подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в Саратове, во время допроса
Мать подозреваемого в убийстве девочки из Саратова вступилась за сына
Девушка на тропическом курорте
На Филиппинах туристку оштрафовали за фотографии в микробикини
Лента
новостей
Алина Загитова
Красавицы-чемпионки: самые стильные образы российских фигуристок
Дедушка с внуком на прогулке
Ученые рассказали, какая опасность может скрываться в медленной ходьбе
Анастасия Заворотнюк
Дочь Заворотнюк объяснила, почему семья не рассказывает о здоровье актрисы
Строительство газопровода Северный поток-2
В Госдуме оценили слова министра обороны Германии о "Северном потоке — 2"
Цветы на месте убийства девочки в Саратове
Крестный убитой в Саратове девочки рассказал, что она делала перед пропажей
Женщина на похоронах
В Индонезии мужчина пришел домой через семь часов после своих похорон
Российская военная полиция
ИГ* взяла ответственность за взрывы на маршруте военной полиции России
Строительство газопровода Северный поток-2
В Германии заявили о невозможности остановить "Северный поток — 2"
Президент Украины Владимир Зеленский на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
На Украине назвали главную ошибку Зеленского
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:22СМИ: сирийская оппозиция при поддержке Турции захватила центр Рас эль-Айна
12:21Россия за сутки зафиксировала 28 нарушений перемирия в Сирии
12:21Володин обсудил c Чавушоглу российско-турецкие отношения
12:18В Саратовской области гражданка Узбекистана погибла в ДТП
12:16В Гонконге участники протестов бросили "коктейли Молотова" в метро
12:12СМИ сообщили об остановке утечки нефти из иранского танкера
12:12Глава МИД Украины заявил о важности встречи в "нормандском формате"
12:09На борту Ан-72, разбившегося в ДР Конго, были двое россиян
12:06Группа "Кино" объявила, что даст два концерта в 2020 году
12:04Турция призвала страны Запада забрать из Сирии граждан, примкнувших к ИГ*
11:54В Сирию за сутки вернулись почти 1,6 тысячи беженцев
11:53В Москве на Варшавском шоссе столкнулись пять машин
11:52Заседание Совета министров обороны СНГ пройдет в Баку в конце октября
11:52Пресс-секретарь Зеленского снова оказалась в центре скандала
11:47В Москве ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду
11:40На Украине двое мужчин отобрали продукты у пенсионерки
11:34Эксперт оценил слова Зеленского о шоке Европы от поведения Порошенко
11:34В Красноярске локализовали пожар в элитном доме
11:33Правительство присудило премии в области науки и техники для молодых ученых
11:32Володин призвал законодательно обеспечить цифровой суверенитет стран
Лента новостейМолния