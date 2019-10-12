Международные эксперты выявили недочеты при сертификации Boeing 737 Max

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Группа международных экспертов JATR (Joint Authorities Technical Review) выявила значительные недочеты при сертификации самолета 737 Max, допущенные компанией Boeing и федеральным управлением гражданской авиации США (FAA).

Накануне был опубликован доклад по итогам работы группы JATR, которая под председательством бывшего главы американского Национального совета по безопасности на транспорте Кристофера Харта рассматривала сертификацию системы управления полетом на 737 Max. В группу также входили 28 сотрудников FAA, два сотрудника НАСА и девять представителей органов гражданской авиации из Австралии, Бразилии, Канады, Китая, ЕС, Индонезии, Японии, Сингапура и ОАЭ.

Как отмечают авторы доклада, положения о ключевых аспектах конструкции самолета "не были должным образом рассмотрены, обновлены или подтверждены", а "потенциальные эффекты рабочей нагрузки экипажа в результате изменений в системе коррекции маневрирования MCAS не были определены".

Эксперты также отметили, что важная информация о системе MCAS была представлена FAA не в полном объеме.

"Хотя некоторые сотрудники FAA могли быть кратко проинформированы о MCAS, ключевые аспекты системы, такие как описание предполагаемых функций, ее интерфейсы и конструкция, не попали в непосредственное поле зрения FAA", — говорится в докладе.

Кроме того, по мнению авторов доклада, FAA предоставило Boeing чрезмерные полномочия в процессе сертификации. В результате ограниченная осведомленность о MCAS "в сочетании с ограниченным участием привела к неспособности FAA провести независимую оценку соответствия предлагаемых Boeing мер по сертификации, связанных с MCAS".

В марте Boeing 737 Мax авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air.