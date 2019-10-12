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РИА Новости

Международные эксперты выявили недочеты при сертификации Boeing 737 Max

06:31 12.10.2019 (обновлено: 12:05 12.10.2019)
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CC BY 2.0 / Steve Lynes / Boeing 737 MaxСамолет Boeing 737 Max
Самолет Boeing 737 Max
CC BY 2.0 / Steve Lynes / Boeing 737 Max
Самолет Boeing 737 Max. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Группа международных экспертов JATR (Joint Authorities Technical Review) выявила значительные недочеты при сертификации самолета 737 Max, допущенные компанией Boeing и федеральным управлением гражданской авиации США (FAA).
Накануне был опубликован доклад по итогам работы группы JATR, которая под председательством бывшего главы американского Национального совета по безопасности на транспорте Кристофера Харта рассматривала сертификацию системы управления полетом на 737 Max. В группу также входили 28 сотрудников FAA, два сотрудника НАСА и девять представителей органов гражданской авиации из Австралии, Бразилии, Канады, Китая, ЕС, Индонезии, Японии, Сингапура и ОАЭ.
Как отмечают авторы доклада, положения о ключевых аспектах конструкции самолета "не были должным образом рассмотрены, обновлены или подтверждены", а "потенциальные эффекты рабочей нагрузки экипажа в результате изменений в системе коррекции маневрирования MCAS не были определены".
Эксперты также отметили, что важная информация о системе MCAS была представлена FAA не в полном объеме.
Самолет Boeing-737 Max
23 сентября, 14:28Сказано в эфире
Военный летчик прокомментировал доклад о гибели Boeing 737 MAX в ИндонезииСМИ раскрыли детали доклада о крушении Boeing 737 MAX в Индонезии. В эфире радио Sputnik генерал-майор, заслуженный военный летчик России, кандидат технических наук Владимир Попов высказал свою точку зрения по этому вопросу.
"Хотя некоторые сотрудники FAA могли быть кратко проинформированы о MCAS, ключевые аспекты системы, такие как описание предполагаемых функций, ее интерфейсы и конструкция, не попали в непосредственное поле зрения FAA", — говорится в докладе.
Кроме того, по мнению авторов доклада, FAA предоставило Boeing чрезмерные полномочия в процессе сертификации. В результате ограниченная осведомленность о MCAS "в сочетании с ограниченным участием привела к неспособности FAA провести независимую оценку соответствия предлагаемых Boeing мер по сертификации, связанных с MCAS".
В марте Boeing 737 Мax авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air.
После катастрофы около 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 Мax 8. В США Федеральное авиационное управление ввело запрет на эксплуатацию этой модели. В ходе расследования причин происшествия были выявлены возможные ошибки в работе системы коррекции маневрирования. Boeing занимается устранением этих недочетов и обновила программу обучения пилотов.
Спасатели поднимают часть посадочной шестерни разбившегося самолета Lion Air JT610. 4 ноября 2018
23 сентября, 03:03РИА Новости
СМИ раскрыли детали доклада о крушении Boeing 737 MAX в Индонезии
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Boeing 737НАСАЯпонияСШАТехнологииВ мире
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