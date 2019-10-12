Почти 1,8 млн человек в Японии могут эвакуировать из-за тайфуна "Хагибис"

ТОКИО, 12 окт – РИА Новости. Для 8 тысяч человек в японских префектурах Токио, Сидзуока и Гумма объявлена эвакуация, еще 1,79 миллиона человек получили рекомендации эвакуироваться, сообщил телеканал NHK.
Объявление об эвакуации, которое получили 8 тысяч человек, означает, что существует угроза для жизни и здоровья из-за приближения чрезвычайно сильного тайфуна "Хагибис", которому в Японии присвоен порядковый номер 19.
Еще 1,79 миллиона человек получили рекомендации эвакуироваться в префектурах Токио, Гумма, Яманаси, Сидзуока, Канагава, Миэ и Тиба.
В городе Итихара жители зафиксировали смерч. Один человек погиб, пятеро получили ранения, в том числе трое детей. На кадрах, снятых в городе, видны перевернутые машины, сорванные наполовину крыши и поваленные конструкции.
Тайфун "Хагибис" движется на японский архипелаг с юго-востока. В настоящее время давление в центре составляет 935 гектопаскалей, скорость ветра в центре – 45 метров в секунду, при порывах – до 65 метров. Метеорологи сравнили его по силе и возможному ущербу с тайфуном "Ида" ("Каногава"), когда погибли 1269 человек. Тайфун затронет тихоокеанское побережье страны, включая столичный регион. Уже сейчас в Токио идет сильный дождь, который сопровождается порывами шквалистого ветра. Как ожидается, японской столицы он достигнет к ночи на воскресенье. Скорость ветра может достигать до 45 метров в секунду (162 километра в час), при порывах до 60 метров в секунду (216 километров в час). Этой силы ветра достаточно, чтобы перевернуть грузовик, и более чем достаточно, чтобы повалить деревья и опоры электропередач.