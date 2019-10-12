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РИА Новости

Япония и Южная Корея продлили переговоры в рамках спора в ВТО

06:28 12.10.2019
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© AP Photo / Lee Jin-manПорт Пусан в Южной Корее
Порт Пусан в Южной Корее
© AP Photo / Lee Jin-man
СЕУЛ, 12 окт – РИА Новости. Япония и Южная Корея заявили о необходимости второго раунда двусторонних консультаций в рамках разбирательства в ВТО по поводу жалобы Сеула на введенные Японией экспортные ограничения, передает агентство Рёнхап.
Ранее сообщалось, что делегации Японии и Южной Кореи провели переговоры в рамках разбирательства в ВТО в Женеве, в Швейцарии.
"Стороны согласились, что дальнейшие консультации необходимы, и решили договориться о проведении второго раунда двусторонних переговоров посредством дипломатических каналов… Двусторонние консультации обычно заканчиваются за один раунд, но тот факт, что мы согласились встретиться снова, показывает, что обе страны готовы к диалогу и хотят вместе работать (над решением проблемы – ред.)", – заявил по итогам переговоров глава южнокорейской делегации советник по обеспечению торгового сотрудничества министерства торговли, промышленности и энергетики Чон Хэ Гван.
Сеул приступил к подаче жалобы в ВТО 11 сентября, после того как Япония в июле ограничила экспорт в Южную Корею трех материалов, необходимых для производства электроники, а в августе исключила РК из списка стран, которым предоставлен режим наибольшего благоприятствования во внешней торговле.
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По словам Чон Хэ Гвана, если стороны не смогут прийти к компромиссу за 60 дней с момента подачи Сеулом жалобы, они могут потребовать, чтобы орган по урегулированию споров ВТО создал специальную комиссию для дальнейшего изучения этого дела.
Сеул увязывает ужесточение внешнеторговой политики Японии с решением суда Южной Кореи, обязавшего японские компании Nihon Steel, Fujikoshi Corporation и Mitsui Havy Industries выплатить компенсации корейцам, принудительно привлекавшимся к труду во время японской колонизации Кореи (1910-1945 годы). Япония отвергла эти обвинения и мотивировала свои действия подозрениями, что из Южной Кореи товары двойного назначения попадали в Северную Корею.
После введения ограничений на экспорт Южная Корея объявила об отказе от продления договора с Японией по обмену разведывательной информацией (GSOMIA). В связи с введенными Японией экспортными ограничениями, южнокорейские граждане проводят акции протеста, перестают покупать японские товары и массово отказываются от путешествий в Японию.
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