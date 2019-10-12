В Японии из-за тайфуна "Хагибис" один человек погиб, пятеро ранены

ТОКИО, 12 окт — РИА Новости. В японской префектуре Тиба один человек погиб и еще пятеро получили ранения из-за шквального ветра, вызванного приближением тайфуна "Хагибис", передает В японской префектуре Тиба один человек погиб и еще пятеро получили ранения из-за шквального ветра, вызванного приближением тайфуна "Хагибис", передает NHK

В городе Итихара недалеко от Токио в перевернутом ветром мини-грузовике нашли мужчину без сознания, в больнице выяснилось, что он скончался. Кроме того, пострадали двое взрослых и трое детей, чей дом разрушил штормовой ветер.

По городу прошел смерч. На видео из Итихары видны перевернутые машины, сорванные наполовину крыши и поваленные конструкции.

Более 770 тысяч жителей префектуры Тиба остались без света. Авиакомпании отменили около двух тысяч рейсов, в столичном регионе почти полностью остановлено движение поездов и метро.

Пятьдесят тысяч человек получили объявления об эвакуации, еще 4,2 миллиона рекомендовано эвакуироваться.

В Токио прекратили работу рестораны, аптеки, магазины, в том числе и круглосуточные.

Тайфун "Хагибис", которому в Японии присвоили порядковый номер 19, движется на архипелаг с юго-востока. Сейчас давление в его центре составляет 935 гектопаскалей, скорость ветра — 45 метров в секунду, а при порывах — до 65 метров. Метеорологи сравнивают его по силе и возможному ущербу с тайфуном "Ида" ("Каногава"), который унес жизни 1269 человек.