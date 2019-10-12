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РИА Новости

В Японии из-за тайфуна "Хагибис" один человек погиб, пятеро ранены

06:13 12.10.2019 (обновлено: 10:22 12.10.2019)
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© AP Photo / Toru HanaiТайфун "Хагибис" в Японии. 12 октября 2019
Тайфун Хагибис в Японии. 12 октября 2019
© AP Photo / Toru Hanai
Тайфун "Хагибис" в Японии. 12 октября 2019
ТОКИО, 12 окт — РИА Новости. В японской префектуре Тиба один человек погиб и еще пятеро получили ранения из-за шквального ветра, вызванного приближением тайфуна "Хагибис", передает NHK.
В городе Итихара недалеко от Токио в перевернутом ветром мини-грузовике нашли мужчину без сознания, в больнице выяснилось, что он скончался. Кроме того, пострадали двое взрослых и трое детей, чей дом разрушил штормовой ветер.
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По городу прошел смерч. На видео из Итихары видны перевернутые машины, сорванные наполовину крыши и поваленные конструкции.
Более 770 тысяч жителей префектуры Тиба остались без света. Авиакомпании отменили около двух тысяч рейсов, в столичном регионе почти полностью остановлено движение поездов и метро.
Пятьдесят тысяч человек получили объявления об эвакуации, еще 4,2 миллиона рекомендовано эвакуироваться.
В Токио прекратили работу рестораны, аптеки, магазины, в том числе и круглосуточные.
Тайфун "Хагибис", которому в Японии присвоили порядковый номер 19, движется на архипелаг с юго-востока. Сейчас давление в его центре составляет 935 гектопаскалей, скорость ветра — 45 метров в секунду, а при порывах — до 65 метров. Метеорологи сравнивают его по силе и возможному ущербу с тайфуном "Ида" ("Каногава"), который унес жизни 1269 человек.
"Хагибис" затронет тихоокеанское побережье Японии, в том числе столичный регион. Уже сейчас в Токио идет сильный дождь, который сопровождают порывы шквалистого ветра. Как ожидается, на столицу тайфун обрушится к ночи на воскресенье. Скорость ветра при порывах может достигать 60 метров в секунду — этого достаточно, чтобы перевернуть грузовик, повалить деревья и опоры электропередач.
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Тайфун "Хагибис"ОПОРАЗемля - РИА НаукаЯпонияВ мире
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