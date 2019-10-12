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РИА Новости

Двое детей и трое взрослых погибли при пожаре в Бурятии

05:59 12.10.2019 (обновлено: 12:20 12.10.2019)
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© ГУ МЧС по республике БурятияСотрудник МЧС на месте пожара в бурятском поселке Саган-Нур
Сотрудник МЧС на месте пожара в бурятском поселке Саган-Нур
© ГУ МЧС по республике Бурятия
Сотрудник МЧС на месте пожара в бурятском поселке Саган-Нур
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Пожар в бурятском поселке унес жизни пяти человек, двое из которых — дети, сообщается на сайте республиканского главка МЧС.
ЧП произошло в поселке Саган-Нур Мухоршибирского района. Примерно в полвторого ночи по местному времени спасатели получили сообщение о возгорании в квартире на последнем этаже пятиэтажного жилого дома.
Приехавшие на место пожарные обнаружили сильное задымление. Возгорание потушили спустя десять минут, его площадь составила полтора квадратных метра. Но в квартире нашли тела пяти погибших.
Еще 22 жильца дома смогли эвакуироваться сами до приезда пожарных.
По предварительным данным, причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования. Как сообщил представитель управления МЧС по Бурятии Евгений Попов, от перегрузки электросети замкнуло провод обогревателя, который был подключен через удлинитель.
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