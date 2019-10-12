Двое детей и трое взрослых погибли при пожаре в Бурятии

Сотрудник МЧС на месте пожара в бурятском поселке Саган-Нур

Сотрудник МЧС на месте пожара в бурятском поселке Саган-Нур

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Пожар в бурятском поселке унес жизни пяти человек, двое из которых — дети, Пожар в бурятском поселке унес жизни пяти человек, двое из которых — дети, сообщается на сайте республиканского главка МЧС.

ЧП произошло в поселке Саган-Нур Мухоршибирского района. Примерно в полвторого ночи по местному времени спасатели получили сообщение о возгорании в квартире на последнем этаже пятиэтажного жилого дома.

Приехавшие на место пожарные обнаружили сильное задымление. Возгорание потушили спустя десять минут, его площадь составила полтора квадратных метра. Но в квартире нашли тела пяти погибших.

Еще 22 жильца дома смогли эвакуироваться сами до приезда пожарных.