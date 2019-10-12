Помпео рассказал про отставку своего советника по "уважительным причинам"

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Старший советник госсекретаря США Майка Помпео Майкл Маккинли назвал множество уважительных причин своей отставки, в том числе связанных с его семьей, заявил Помпео в интервью, текст которого опубликован на сайте госдепартамента.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на информированные источники сообщила, что Маккинли ушел в отставку на фоне "растущей неудовлетворенности" действиями шефа по защите дипломатического персонала, втянутого в скандал вокруг Украины.

"Вы знаете, я не говорю на личные темы, но я знал Майка Маккинли достаточное время, и он работал в госдепартаменте 37 лет. Он мне перечислил много хороших и уважительных причин для него и его семьи, из-за которых он захотел уйти и начать новый этап своей жизни", - заявил Помпео в интервью телеканалу WKRN-TV, отвечая на вопрос о причине отставки его советника.

Ранее демократы в конгрессе начали процесс импичмента Трампа, заподозрив его в том, что он в личных политических целях добивался от украинского руководства расследования в отношении Хантера Байдена, работавшего в энергетической компании Burisma. Его отец Джо Байден является претендентом на номинацию Демократической партии на выборах президента в 2020 году.