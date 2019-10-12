США работают с партнерами над мерами по защите курдов в САР, заявил Помпео

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. США работают с партнерами над принятием мер по защите курдского народа на северо-востоке Сирии, заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью, текст которого опубликован на сайте госдепартамента.

"Мы работаем с государствами. Я собираюсь поговорить с моими европейскими коллегами сегодня вечером (в пятницу по местному времени, в субботу по мск - ред.). Мы мобилизуем мир, чтобы принять меры, которые помогут защитить курдский народ там, на северо-востоке Сирии. Мы знаем, что это важно, что это правильно, и Америка намерена достигнуть этого", - заявил Помпео в интервью телеканалу WKRN-TV.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.