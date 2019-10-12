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РИА Новости
Война в Сирии

США работают с партнерами над мерами по защите курдов в САР, заявил Помпео

05:17 12.10.2019 (обновлено: 05:18 12.10.2019)
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© REUTERS / U.S. Army/Staff Sgt. Andrew GoedlВоеннослужащие "Сирийских демократических сил" (SDF)
Военнослужащие Сирийских демократических сил (SDF)
© REUTERS / U.S. Army/Staff Sgt. Andrew Goedl
Военнослужащие "Сирийских демократических сил" (SDF) . Архивное фото
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. США работают с партнерами над принятием мер по защите курдского народа на северо-востоке Сирии, заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью, текст которого опубликован на сайте госдепартамента.
"Мы работаем с государствами. Я собираюсь поговорить с моими европейскими коллегами сегодня вечером (в пятницу по местному времени, в субботу по мск - ред.). Мы мобилизуем мир, чтобы принять меры, которые помогут защитить курдский народ там, на северо-востоке Сирии. Мы знаем, что это важно, что это правильно, и Америка намерена достигнуть этого", - заявил Помпео в интервью телеканалу WKRN-TV.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.
США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против террористической группировки ИГ*, причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны.

* запрещенная в России террористическая организация.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииМайк ПомпеоИсламское государствоГосударственный департамент СШАСирияСШАВ мире
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