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РИА Новости

Минфин США потребовал от суда отклонить иск Дерипаски

05:16 12.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкМинистерство финансов США в Вашингтоне
Министерство финансов США в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Министерство финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости, Алексей Богдановский. Министерство финансов США требует от суда отклонить иск российского бизнесмена Олега Дерипаски, который требует исключить его из списка американских санкций, говорится в 44-страничном меморандуме ответчиков, поданном в суд Вашингтона в пятницу.
Дерипаска подал иск, добиваясь блокировки наложенных на него санкций. Бизнесмен заявил, что из-за санкций его состояние сократилось на 7,5 миллиарда долларов. Дерипаска также заявил, что управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) преследовало его несправедливо и незаконно.
Минфин заявляет в меморандуме, что не обязан объяснять, почему включил Дерипаску в список санкций. Утверждается, что открытая аргументация, изложенная минфином, достаточна для того, чтобы заявить, что Дерипаска действовал в ряде случаев в интересах российского руководства — например, в случае покупки завода по производству алюминия в Черногории. Минфин заявляет также, что не обязан раскрывать в суде секретную часть своей аргументации.
Кроме того, решение исполнительной власти о включении Дерипаски в список санкций неподсудно американскому суду, и лишь конгресс имеет надзорные функции над подобными решениями, заявляет министерство.
Бизнесмен Олег Дерипаска
Вчера, 15:09РИА Новости
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Минфин также отвергает заявление адвокатов Дерипаски, что Пятая поправка к конституции США о надлежащем судопроизводстве позволяет требовать раскрытия аргументации его включения в список санкций. Во-первых, по заявлению минфина, Дерипаска не может рассчитывать на защиту американской конституции, поскольку не является американским гражданином, не живет в Америке и не имеет каких-либо тесных связей с США. Во-вторых, требование раскрыть секретную информацию накладывает "беспрецедентные обязательства" на исполнительную власть, считают адвокаты минфина. Они указывают, что окружной суд Вашингтона уже не раз в прошлом заявлял, что не видит нарушения судебной процедуры в том, что американские власти принимают некие решения и не раскрывают их аргументацию иностранцам.
Кроме того, минфин заявляет, что ссылки Дерипаски на законодательство об административных процедурах также недействительны, поскольку в законе не прописано конкретно, чтобы OFAC должен был что-либо раскрывать или разъяснять иностранцам. К тому же по этому закону можно оспорить лишь "окончательное" решение федеральных властей, а внесение Дерипаски в список санкций таковым не является, утверждают адвокаты минфина.
Претензии Дерипаски относительно его включения в "список олигархов" также неподсудны американскому суду, заявляет минфин. По его мнению, Дерипаска также не имеет права оспаривать принятый конгрессом США закон "О противодействии противникам Америки через санкции". Заявления российского бизнесмена, что ряд связанных с ним компаний пострадал от этого закона, минфин считает спекулятивными.
США в апреле 2018 года внесли в "черный список" (SDN-лист) Олега Дерипаску и контролируемые им компании. Активы фигурантов списка в США блокируются, а бизнес с ними запрещается. Однако 27 января 2019 года американский минфин вывел из-под санкций En+ и контролируемые ею "Русал" и "Евросибэнерго", после того как Дерипаска снизил свою долю в En+ ниже 44,95% и перестал управлять компанией через совет директоров.
Основатель компании РУСАЛ, основатель фонда Вольное дело Олег Дерипаска на сессии Конкуренция стран за экономический рост. Каков план России? в рамках V Восточного экономического форума во Владивостоке
7 октября, 17:01РИА Новости
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Министерство финансов СШАЕвроСибЭнергоОлег ДерипаскаСШАЭкономика
Популярные комментарии
"решение исполнительной власти о включении Дерипаски в список санкций неподсудно американскому суду",.. Решения власти неподсудно суду? Опа-на...Да это же неприкрытая ни чем именно тоталитарная диктатура..Ну вот и всё..Маски сброшены..Оказалось, что нет нужды даже кривляться и имитировать демократию в США
12 октября, 05:51
Леонид .
1200005
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