Синоптики прогнозируют ураган на южных Курилах

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 окт – РИА Новости. Сильные дожди и ураганный ветер прогнозируют синоптики в воскресенье на южных Курилах, информирует региональный главк МЧС.

"По информации сахалинских синоптиков, в воскресенье в Южно-Курильском и Курильском районах ожидается сильный, местами очень сильный дождь. В Южно-Курильском районе порывы ветра могут дойти до значений ураганного — 33 метров в секунду", - говорится в распространенном ведомством сообщении.