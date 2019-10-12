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РИА Новости

Синоптики прогнозируют ураган на южных Курилах

05:15 12.10.2019 (обновлено: 11:26 12.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей КрасноуховСкала Чертовка на острове Итуруп
Скала Чертовка на острове Итуруп
© РИА Новости / Сергей Красноухов
Скала Чертовка на острове Итуруп. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 окт – РИА Новости. Сильные дожди и ураганный ветер прогнозируют синоптики в воскресенье на южных Курилах, информирует региональный главк МЧС.
"По информации сахалинских синоптиков, в воскресенье в Южно-Курильском и Курильском районах ожидается сильный, местами очень сильный дождь. В Южно-Курильском районе порывы ветра могут дойти до значений ураганного — 33 метров в секунду", - говорится в распространенном ведомством сообщении.
В администрации двух муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных природных явлений, готовы.
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