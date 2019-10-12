В Сирии выяснили, сколько памятников археологии разграбили в ходе войны

ДАМАСК, 12 окт - РИА Новости. Боевики антиправительственных группировок и "черные копатели" в Сирии за восемь лет разграбили или уничтожили до 10 тысяч памятников археологии, некоторые из них насчитывают более 5 тысяч лет, сообщил журналистам глава Генерального департамента древностей и музеев Сирии Махмуд Хамуд.

"До 10 тысяч памятников археологии, в том числе телли с культурными слоями нескольких цивилизаций, восходящими к IV тысячелетию до н.э. и ранее, уничтожено или разграблено в Сирии с начала кризиса (2011 год). Иногда в поисках сокровищ грабители использовали бульдозеры и за предельно короткое время уничтожали многотысячелетние культурные слои", - сказал Хамуд.

Словом "телль" в археологии принято называть невысокие холмы, образовавшиеся на месте покинутых древних городов из остатков глинобитных строений и заполняющих их культурных слоев.