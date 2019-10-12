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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирии выяснили, сколько памятников археологии разграбили в ходе войны

05:06 12.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкИсторико-архитектурный комплекс Древней Пальмиры в сирийской провинции Хомс
Историко-архитектурный комплекс Древней Пальмиры в сирийской провинции Хомс
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Историко-архитектурный комплекс Древней Пальмиры в сирийской провинции Хомс. Архивное фото
ДАМАСК, 12 окт - РИА Новости. Боевики антиправительственных группировок и "черные копатели" в Сирии за восемь лет разграбили или уничтожили до 10 тысяч памятников археологии, некоторые из них насчитывают более 5 тысяч лет, сообщил журналистам глава Генерального департамента древностей и музеев Сирии Махмуд Хамуд.
"До 10 тысяч памятников археологии, в том числе телли с культурными слоями нескольких цивилизаций, восходящими к IV тысячелетию до н.э. и ранее, уничтожено или разграблено в Сирии с начала кризиса (2011 год). Иногда в поисках сокровищ грабители использовали бульдозеры и за предельно короткое время уничтожали многотысячелетние культурные слои", - сказал Хамуд.
Словом "телль" в археологии принято называть невысокие холмы, образовавшиеся на месте покинутых древних городов из остатков глинобитных строений и заполняющих их культурных слоев.
Ранее глава дирекции музеев в Управлении культурного наследия и музеев Сирии Мухаммад Назир Авад заявил РИА Новости о том, что практически невозможно оценить объем и стоимость вывезенных из Сирии археологических находок, обнаруженных нелегальными "копателями". Сирийские власти отслеживают появление таких артефактов на черном рынке. По его словам, украденные ценности оцениваются в "сотни миллионов", причем среди них археологические находки как из Сирии, так и из Ирака.
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3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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