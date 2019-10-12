Из-за тайфуна "Хагибис" в Токио закрываются магазины, аптеки и рестораны

ТОКИО, 12 окт – РИА Новости, Ксения Нака. Рестораны, магазины – в том числе и круглосуточные, аптеки прекращают работу в Токио из-за приближения чрезвычайно сильного тайфуна "Хагибис", которому в Японии присвоен порядковый номер 19, сообщает корреспондент РИА Новости.

Утром в субботу на ресторанах и магазинах, аптеках и небольших частных клиниках появились объявления такого содержания: "Благодарим вас, что вы решили воспользоваться нашими услугами, но 12 октября из-за тайфуна мы не работаем. Извините за доставленное беспокойство".

Другие владельцы ресторанов оказались более лаконичными – на листке бумаги фломастером от руки написано "из-за тайфуна 12 октября не работаем".

Семейный ресторан Denny`s, работающий обычно 24 часа в сутки без выходных круглый год, прямо на надпись "работаем 24 часа" наклеил объявление о том, что с 23.00 в пятницу и "ориентировочно до 12.00 в воскресенье" он прекращает свою работу из-за тайфуна.

Сетевой фаст-фуд Mos Burger после сообщения о том, что в субботу работать не будет, был вынужден честно сообщить потенциальным посетителям, что указать часы начала работы в воскресенье не может – "это будет зависеть от того, как скоро удастся подготовиться к открытию".

Не остались в стороне и магазины: супермаркет My basket в субботу закроется не в 23.00, как обычно, а в полдень. Но небывалым доселе станет для токийцев закрытие круглосуточных магазинов на все случаи жизни – вечную палочку-выручалочку для тех, кто не успел перекусить, забыл ручку или блокнот, отправляется в срочную командировку или потерял зонт: здесь можно купить и продукты питания, и косметику, и канцелярские товары, есть даже небольшой выбор нижнего белья и носков. Круглосуточный магазин Family Mart около станции Осаки заклеил стеклянные двери картоном, чтобы их не разбило порывами ветра при приближении тайфуна, и сообщил, что заканчивает работу в субботу в 9.00. Его сосед, также магазин Family Mart, готов работать до 17.00 в субботу. Самыми смелыми или жадными оказались владельцы двух круглосуточных 7-Eleven: их сотрудники будут работать в субботу до 19.00.

Со второй половины дня в Токио фактически замрет железнодорожное сообщение, остановится метро. Автодороги сообщают о прекращении движения на различных участках в связи с тайфуном.