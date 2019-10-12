Около 100 тысяч человек покинули свои дома из-за операции Турции в Сирии

ООН, 12 окт – РИА Новости. Около 100 тысяч человек покинули свои дома с начала турецкой операции на севере Сирии, сообщил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик со ссылкой на данные Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

"Управление по координации гуманитарных вопросов сообщает, что около 100 тысяч человек уже покинули свои дома в этом районе. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) заявило сегодня, что оно начало получать сообщения о жертвах и раненых среди гражданского населения за первые два дня турецкой операции", - сказал Дюжаррик.

По его словам, УВКПЧ заявило, что военные операции должны проводиться в соответствии с международным гуманитарным правом, в частности, с принципами разграничения, соразмерности и предосторожности. Гражданские лица и гражданская инфраструктура должны быть защищены от нападений и последствий военных действий, добавил Дюжаррик.