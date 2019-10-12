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РИА Новости
Война в Сирии

Около 100 тысяч человек покинули свои дома из-за операции Турции в Сирии

04:39 12.10.2019
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© Sputnik / Хикмет Дарган / Перейти в фотобанкБойцы Свободной Сирийской армии в районе Акчакале на турецко-сирийской границе
Бойцы Свободной Сирийской армии в районе Акчакале на турецко-сирийской границе
© Sputnik / Хикмет Дарган
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Бойцы Свободной Сирийской армии в районе Акчакале на турецко-сирийской границе. Архивное фото
ООН, 12 окт – РИА Новости. Около 100 тысяч человек покинули свои дома с начала турецкой операции на севере Сирии, сообщил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик со ссылкой на данные Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).
"Управление по координации гуманитарных вопросов сообщает, что около 100 тысяч человек уже покинули свои дома в этом районе. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) заявило сегодня, что оно начало получать сообщения о жертвах и раненых среди гражданского населения за первые два дня турецкой операции", - сказал Дюжаррик.
По его словам, УВКПЧ заявило, что военные операции должны проводиться в соответствии с международным гуманитарным правом, в частности, с принципами разграничения, соразмерности и предосторожности. Гражданские лица и гражданская инфраструктура должны быть защищены от нападений и последствий военных действий, добавил Дюжаррик.
Президент Турции Тайип Эрдоган объявил в среду о начале военной операции "Источник мира" в Сирии, направленной против Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация начала военную операцию, нанеся авиаудары по городу Рас эль-Айн в провинции Хасеке. В ответ курды обстреляли несколько турецких городов на границе с САР.

* запрещенная в России террористическая организация.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииСтефан ДюжаррикСирияООНВ мире
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