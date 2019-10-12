Разбирательство по делу "Конкорд менеджмент" начнётся в США 2020 году

ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. Судебный процесс в США по делу российской компании "Конкорд менеджмент", которую американские власти обвиняют в участии во вмешательстве в выборы, начнётся 6 апреля, следует из графика, содержащегося в документах суда.

"Судебный процесс начнётся 6 апреля 2020 года", - говорится в документе, опубликованном в официальной судебной базе США.

Ранее стало известно, что адвокаты российской компании "Конкорд менеджмент и консалтинг", обвиняемой в США во вмешательстве в выборы, подали в суд ходатайство с требованием снять первый и основной пункт обвинения - "сговор с целью мошенничества против Соединенных Штатов".

Бывший спецпрокурор Роберт Мюллер обвинил "Конкорд" и другие компании и лица во вмешательстве в выборы в США. Помимо сговора с целью мошенничества против США, им вменяется сговор с целью финансового мошенничества и шесть эпизодов хищения личной информации.

Адвокаты "Конкорда" уже выступали с требованиями снять обвинения, но безрезультатно.