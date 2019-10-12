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РИА Новости

Разбирательство по делу "Конкорд менеджмент" начнётся в США 2020 году

04:22 12.10.2019
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© AFP 2019 / Mandel NganСтраница президента США Дональда Трампа в Twitter, оформленная в стиле сериала "Игра престолов"
Страница президента США Дональда Трампа в Twitter, оформленная в стиле сериала Игра престолов
© AFP 2019 / Mandel Ngan
Страница президента США Дональда Трампа в Twitter, оформленная в стиле сериала "Игра престолов". Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 окт - РИА Новости. Судебный процесс в США по делу российской компании "Конкорд менеджмент", которую американские власти обвиняют в участии во вмешательстве в выборы, начнётся 6 апреля, следует из графика, содержащегося в документах суда.
"Судебный процесс начнётся 6 апреля 2020 года", - говорится в документе, опубликованном в официальной судебной базе США.
Ранее стало известно, что адвокаты российской компании "Конкорд менеджмент и консалтинг", обвиняемой в США во вмешательстве в выборы, подали в суд ходатайство с требованием снять первый и основной пункт обвинения - "сговор с целью мошенничества против Соединенных Штатов".
Бывший спецпрокурор Роберт Мюллер обвинил "Конкорд" и другие компании и лица во вмешательстве в выборы в США. Помимо сговора с целью мошенничества против США, им вменяется сговор с целью финансового мошенничества и шесть эпизодов хищения личной информации.
Здание штаб-квартиры Министерства юстиции США в Вашингтоне
8 октября, 19:11РИА Новости
Адвокаты "Конкорд менеджмент" потребовали от суда снять обвинение в сговоре
Адвокаты "Конкорда" уже выступали с требованиями снять обвинения, но безрезультатно.
В 57-страничном ходатайстве адвокаты заявляют, что обвинения против "Конкорда" нарушают принцип надлежащего судопроизводства, который запрещает "самоуправство со стороны властей".
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Конкорд менеджмент и консалтингРоберт МюллерСШАВ мире
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