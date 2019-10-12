Уже 45 тысяч домов в Японии остались без света из-за тайфуна "Хагибис"

В связи с приближением тайфуна к основному японскому острову Хонсю авиакомпании отменили 1929 рейсов на внутренних и международных направлениях. Железнодорожные компании объявили о прекращении движения поездов в субботу. Одно за другим поступают сообщения о прекращении движения на авиамагистралях.

Тайфун "Хагибис" движется на японский архипелаг с юго-востока. В настоящее время давление в центре составляет 935 гектопаскалей, скорость ветра в центре — 45 метров в секунду, при порывах – до 65 метров. Метеорологи сравнили его по силе и возможному ущербу с тайфуном "Ида" ("Каногава"), когда погибли 1269 человек. Тайфун затронет тихоокеанское побережье страны, включая столичный регион. Уже сейчас в Токио идет сильный дождь, который сопровождается порывами шквалистого ветра.- Как ожидается, японской столицы он достигнет к ночи на воскресенье.