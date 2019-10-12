Уже 45 тысяч домов в Японии остались без света из-за тайфуна "Хагибис"

ТОКИО, 12 окт — РИА Новости. Из-за приближения чрезвычайно сильного тайфуна "Хагибис", которому в Японии присвоен порядковый номер 19, без света в префектурах Тиба, Токио и Канагава остались 45 тысяч человек.
Согласно информации телеканала NHK, в городе Матида, который административно относится к столичной префектуре, без света остались 10 тысяч домов, в префектуре Канагава — 23 тысячи. По данным агентства Киодо, в префектуре Тиба, уже пострадавшей от сильного тайфуна в сентябре, без света остались 12 тысяч домов. Ранее в ряде СМИ проходила информация об отключении электричества в 400 тысячах домов в Тибе, однако затем ее признали не соответствующей действительности.
В связи с приближением тайфуна к основному японскому острову Хонсю авиакомпании отменили 1929 рейсов на внутренних и международных направлениях. Железнодорожные компании объявили о прекращении движения поездов в субботу. Одно за другим поступают сообщения о прекращении движения на авиамагистралях.
В Токио прекращают работу рестораны, магазины, аптеки — в том числе и круглосуточные.
Тайфун "Хагибис" движется на японский архипелаг с юго-востока. В настоящее время давление в центре составляет 935 гектопаскалей, скорость ветра в центре — 45 метров в секунду, при порывах – до 65 метров. Метеорологи сравнили его по силе и возможному ущербу с тайфуном "Ида" ("Каногава"), когда погибли 1269 человек. Тайфун затронет тихоокеанское побережье страны, включая столичный регион. Уже сейчас в Токио идет сильный дождь, который сопровождается порывами шквалистого ветра.- Как ожидается, японской столицы он достигнет к ночи на воскресенье.