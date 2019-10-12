Ученые рассказали, какая опасность может скрываться в медленной ходьбе

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Медленная ходьба связана с более ранним старением мозга, выяснили исследователи из Университета Дьюка в Северной Каролине. Результаты их работы опубликованы в научном журнале Медленная ходьба связана с более ранним старением мозга, выяснили исследователи из Университета Дьюка в Северной Каролине. Результаты их работы опубликованы в научном журнале JAMA

В исследовании принимали участие несколько сотен жителей Новой Зеландии, которым на момент проведения теста исполнилось 45 лет и за здоровьем которых наблюдали с трехлетнего возраста.

Сбор информации на протяжении практически всей жизни участников эксперимента позволил выяснить, что те, у кого в раннем возрасте были низкий коэффициент интеллекта и слабые языковые способности и плохая моторика, в среднем возрасте ходят медленнее.

Кроме того, в 45 лет участникам эксперимента сделали МРТ, которая показала, что у тех, кто медленнее ходит, меньше объем мозга, а вместе с тем — и плотность его коры. У них также наблюдались признаки, свидетельствующие о болезни малых сосудов. Все это, подчеркивают ученые, свидетельствует о раннем старении мозга.