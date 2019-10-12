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РИА Новости

Ученые рассказали, какая опасность может скрываться в медленной ходьбе

04:01 12.10.2019 (обновлено: 11:43 12.10.2019)
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© Pixabay / emailme3 Дедушка с внуком на прогулке
Дедушка с внуком на прогулке
© Pixabay / emailme3
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Медленная ходьба связана с более ранним старением мозга, выяснили исследователи из Университета Дьюка в Северной Каролине. Результаты их работы опубликованы в научном журнале JAMA.
В исследовании принимали участие несколько сотен жителей Новой Зеландии, которым на момент проведения теста исполнилось 45 лет и за здоровьем которых наблюдали с трехлетнего возраста.
Сбор информации на протяжении практически всей жизни участников эксперимента позволил выяснить, что те, у кого в раннем возрасте были низкий коэффициент интеллекта и слабые языковые способности и плохая моторика, в среднем возрасте ходят медленнее.
Кроме того, в 45 лет участникам эксперимента сделали МРТ, которая показала, что у тех, кто медленнее ходит, меньше объем мозга, а вместе с тем — и плотность его коры. У них также наблюдались признаки, свидетельствующие о болезни малых сосудов. Все это, подчеркивают ученые, свидетельствует о раннем старении мозга.
Помимо этого, исследователи попросили группу из восьми человек оценить возраст участников теста по фотографии. В результате "медленные ходоки" внешне выглядели старше, чем те, кто ходит быстрее.
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Новая ЗеландияСШАСеверная КаролинаРИА НаукаВ мире
Популярные комментарии
Название статьи под стать самой статьи. Медленная ходьба не причина (если она вообще действительно как то связана с преждевременным старением мозга), а следствие.
12 октября, 04:52
Комментатор ТВ
5210014
Ещё немного времени и учёные придут к выводу, что ходьба вредна для мозга человека.
12 октября, 06:17
Ири на
15180104
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