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РИА Новости

В секторе Газа число раненных в столкновениях палестинцев выросло до 49

03:52 12.10.2019
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© AFP 2019 / Said KhatibПалестинские протестующие на границе с Израилем
Палестинские протестующие на границе с Израилем
© AFP 2019 / Said Khatib
Палестинские протестующие на границе с Израилем. Архивное фото
РАМАЛЛАХ, 12 окт - РИА Новости. Число палестинцев, пострадавших в столкновениях с израильскими военными на востоке сектора Газа, возросло до 49, сообщается в заявлении министерства здравоохранения Палестины, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Ранее сообщалось о 31 пострадавшем.
"Сорок девять палестинцев, в том числе 22 ребенка, получили пулевые ранения и пострадали от (применения - ред.) газа израильскими силами во время столкновений рядом с пограничным заграждением", - говорится в документе.
Протесты палестинцев в секторе Газа продолжаются 78-ю пятницу подряд. Они сопровождаются столкновениями с израильскими войсками на границах анклава и унесли жизни 310 человек с 30 марта 2018 года.
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Сектор ГазаПалестинаИзраильВ мире
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