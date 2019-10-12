В секторе Газа число раненных в столкновениях палестинцев выросло до 49

Палестинские протестующие на границе с Израилем. Архивное фото

Палестинские протестующие на границе с Израилем

РАМАЛЛАХ, 12 окт - РИА Новости. Число палестинцев, пострадавших в столкновениях с израильскими военными на востоке сектора Газа, возросло до 49, сообщается в заявлении министерства здравоохранения Палестины, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Ранее сообщалось о 31 пострадавшем.

"Сорок девять палестинцев, в том числе 22 ребенка, получили пулевые ранения и пострадали от (применения - ред.) газа израильскими силами во время столкновений рядом с пограничным заграждением", - говорится в документе.

Протесты палестинцев в секторе Газа продолжаются 78-ю пятницу подряд. Они сопровождаются столкновениями с израильскими войсками на границах анклава и унесли жизни 310 человек с 30 марта 2018 года.