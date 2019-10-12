Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-12T03:44Z
https://ria.ru/20191012/1559697445.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155956/50/1559565097_0:102:3278:1946_1036x0_80_0_0_1a4021eaa3e5efde74a8af4a3eedf7e3.jpg
РИА Новости

Протестующие в Эквадоре назвали условие для переговоров с президентом

03:44 12.10.2019
284
© REUTERS / Ivan AlvaradoПротесты в Эквадоре
Протесты в Эквадоре
© REUTERS / Ivan Alvarado
Протесты в Эквадоре. Архивное фото
ЛА-ПАС, 12 окт - РИА Новости. Представители коренных народов Эквадора будут готовы к диалогу с президентом страны, когда он откажется от указа, отменившего госсубсидии на топливо, говорится в заявлении Объединения коренных народов.
"Объединение спустя девять дней национальной мобилизации и протестов по всей стране, в результате которых 554 были ранены, 929 задержаны, 5 погибли и некоторые пропали без вести, будет готово на диалог с Ленином Морено, когда он отменит указ 883", - отмечается в сообщении.
В пятницу президент Ленин Морено призвал лидеров этой организации обсудить с ним лично отмену госсубсидий на топливо, которая стала катализатором волны протестов в Эквадоре.
До этого Объединение коренных народов направило в правительство письмо с условиями, на которых протестующие готовы начать диалог. Речь идёт об отмене упомянутого указа президента, а также о требовании не применять насилие во время протестов.
Протесты в Эквадоре
00:40РИА Новости
Глава Эквадора предложил коренным народам обсудить указ, вызвавший протесты
Манифестации начались в начале октября и продолжаются до сих пор. Президент Эквадора объявил режим чрезвычайного положения и перенес штаб-квартиру из столицы в город Гуаякиль.
310000
Обсудить 0
Ленин Морено (Гарсис Морено)ЭквадорВ мире
Рекомендуем
Протесты в Эквадоре
Глава Эквадора предложил коренным народам обсудить указ, вызвавший протесты
РИА
Новости
Президент США Дональд Трамп
И.о. главы министерства внутренней безопасности Макалинан уходит с поста
Страница президента США Дональда Трампа в Twitter, оформленная в стиле сериала Игра престолов
Разбирательство по делу "Конкорд менеджмент" начнётся в США 2020 году
Военнослужащие Сирийских демократических сил (SDF)
США работают с партнерами над мерами по защите курдов в САР, заявил Помпео
Лента
новостей
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор
Мексика потребовала извинений от Испании за ущерб времен конкисты
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин
Лидер КНР выразил надежду Трампу на соблюдение договоренностей с США
Палестинские протестующие на границе с Израилем
В секторе Газа число раненных в столкновениях палестинцев выросло до 49
Министр просвещения РФ Ольга Васильева
Минпросвещения сообщил о методических рекомендациях для детей с дислексией
Бойцы Свободной Сирийской армии в районе Акчакале на турецко-сирийской границе
Около 100 тысяч человек покинули свои дома из-за операции Турции в Сирии
Американский военнослужащий в Сирии
В Пентагоне рассказали об обстреле Турцией американских военных в Сирии
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон призвал Трампа как можно быстрее прекратить операцию Турции в Сирии
Министерство финансов США в Вашингтоне
Минфин США потребовал от суда отклонить иск Дерипаски
Транзит газа через ГИС Суджа
Эксперт считает, что США могут стать покупателем украинского газа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:22СМИ: сирийская оппозиция при поддержке Турции захватила центр Рас эль-Айна
12:21Россия за сутки зафиксировала 28 нарушений перемирия в Сирии
12:21Володин обсудил c Чавушоглу российско-турецкие отношения
12:18В Саратовской области гражданка Узбекистана погибла в ДТП
12:16В Гонконге участники протестов бросили "коктейли Молотова" в метро
12:12СМИ сообщили об остановке утечки нефти из иранского танкера
12:12Глава МИД Украины заявил о важности встречи в "нормандском формате"
12:09На борту Ан-72, разбившегося в ДР Конго, были двое россиян
12:06Группа "Кино" объявила, что даст два концерта в 2020 году
12:04Турция призвала страны Запада забрать из Сирии граждан, примкнувших к ИГ*
11:54В Сирию за сутки вернулись почти 1,6 тысячи беженцев
11:53В Москве на Варшавском шоссе столкнулись пять машин
11:52Заседание Совета министров обороны СНГ пройдет в Баку в конце октября
11:52Пресс-секретарь Зеленского снова оказалась в центре скандала
11:47В Москве ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду
11:40На Украине двое мужчин отобрали продукты у пенсионерки
11:34Эксперт оценил слова Зеленского о шоке Европы от поведения Порошенко
11:34В Красноярске локализовали пожар в элитном доме
11:33Правительство присудило премии в области науки и техники для молодых ученых
11:32Володин призвал законодательно обеспечить цифровой суверенитет стран
Лента новостейМолния