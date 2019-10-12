Протестующие в Эквадоре назвали условие для переговоров с президентом

ЛА-ПАС, 12 окт - РИА Новости. Представители коренных народов Эквадора будут готовы к диалогу с президентом страны, когда он откажется от указа, отменившего госсубсидии на топливо, говорится в заявлении Объединения коренных народов.

"Объединение спустя девять дней национальной мобилизации и протестов по всей стране, в результате которых 554 были ранены, 929 задержаны, 5 погибли и некоторые пропали без вести, будет готово на диалог с Ленином Морено, когда он отменит указ 883", - отмечается в сообщении.

В пятницу президент Ленин Морено призвал лидеров этой организации обсудить с ним лично отмену госсубсидий на топливо, которая стала катализатором волны протестов в Эквадоре.

До этого Объединение коренных народов направило в правительство письмо с условиями, на которых протестующие готовы начать диалог. Речь идёт об отмене упомянутого указа президента, а также о требовании не применять насилие во время протестов.