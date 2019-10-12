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РИА Новости

Почти 2000 авиарейсов отменили в Японии из-за тайфуна "Хагибис"

03:42 12.10.2019 (обновлено: 09:26 12.10.2019)
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© РИА Новости / Екатерина ПлясунковаПоследствия тайфуна в Японии
Последствия тайфуна в Японии
© РИА Новости / Екатерина Плясункова
Последствия тайфуна в Японии. Архивное фото
ТОКИО, 12 окт – РИА Новости, Ксения Нака. Из-за приближения чрезвычайно сильного тайфуна "Хагибис", которому в Японии присвоен порядковый номер 19, японские авиакомпании отменили 1929 международных и внутренних авиарейсов.
Согласно информации телеканала NHK, на международных направлениях на субботу три авиакомпании Japan Airlines Corporation (JAL), All Nippon Airways (ANA), Peach Aviation отменили 262 авиарейса. На внутренних линиях 13 авиаперевозчиков, включая двух крупнейших JAL и ANA, отменили 1667 рейсов.
Тайфун "Хагибис" движется на японский архипелаг с юго-востока. В настоящее время давление в центре составляет 935 гектопаскалей, скорость ветра в центре – 45 метров в секунду, при порывах – до 65 метров. Метеорологи сравнили его по силе и возможному ущербу с тайфуном "Ида" ("Каногава"), когда погибли 1269 человек. Тайфун затронет тихоокеанское побережье страны, включая столичный регион. Уже сейчас в Токио идет сильный дождь, который сопровождается порывами шквалистого ветра.
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Тайфун "Хагибис"Земля - РИА НаукаЯпонияТокиоВ мире
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