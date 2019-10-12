Мать убийцы из керченского колледжа сменила фамилию и переехала

Траурный венок и цветы на ограде недалеко от Керченского политехнического колледжа. Архивное фото

Траурный венок и цветы на ограде недалеко от Керченского политехнического колледжа

КЕРЧЬ, 12 окт – РИА Новости. Мать студента Владислава Рослякова, который устроил массовое убийство в Кереченском политехническом колледже в прошлом году, сменила фамилию и переехала, сообщила РИА Новости бабушка Рослякова Галина Никитична.

По ее словам, невестка почти с ней не общается и не рассказывает, где теперь живет.

"Она фамилию сменила на девичью…, съехала с той квартиры [где жила с сыном], она не говорит, где. Мы туда не ходим", - заявила собеседница агентства.

Она отметила, что также не знает, как распорядилась невестка прахом внука. Его тело кремировали в Симферополе по окончании необходимых следственных действий.

Семнадцатого октября прошлого года студент Владислав Росляков взорвал бомбу в колледже, после чего начал стрелять во всех попадавшихся ему на глаза людей. 21 человек погиб, более 50 были ранены, но выжили.