Второе испытание ракеты "Ангара-А5" отложили на 2020 год, сообщил источник

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Испытательный пуск новой российской тяжелой ракеты "Ангара-А5" с космодрома Плесецк в Архангельской области перенесен с конца 2019 на 2020 год, сообщили РИА Новости два источника в ракетно-космической отрасли.

"Пуск планируется провести в первой половине 2020 года", — сказал один из собеседников агентства. Второй отметил, что в плане пусковых работ на 2019-й запуск "Ангары" не значится.

Это должен был быть второй испытательный пуск тяжелой ракеты "Ангара" в ее истории и первый за пять лет. Предыдущий полет состоялся в декабре 2014-го, после чего новый старт ежегодно переносили. Еще один пуск — но уже легкой "Ангары" — состоялся в том же году — в июле.

В начале этого года Центр Хруничева (производитель ракеты) сообщил, что пуск "Ангары" планируется на декабрь. Как заявлял глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, ракету "Ангара-А5" изготовят и передадут Минобороны в ноябре, а пуск может состояться и после Нового года.

Как пояснил один из источников, подготовить ракету к пуску до конца года просто не успеют.

В "Роскосмосе" не стали комментировать информацию о переносе сроков старта, отметив, что они производители, а пуск проводит Минобороны. Комментарием военного ведомства РИА Новости не располагает.

Как предполагается, во второй испытательный полет "Ангара", как и в первый раз, отправится с макетом полезной нагрузки вместо настоящего космического аппарата. Если пуск пройдет без замечаний, то на третьей ракете планируется запустить спутник связи серии "Экспресс". Этот старт также намечен на 2020 год.