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РИА Новости
Хочу стать космонавтом

Второе испытание ракеты "Ангара-А5" отложили на 2020 год, сообщил источник

03:15 12.10.2019 (обновлено: 10:50 12.10.2019)
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© Фото : Предоставлено холдингом "Швабе"Ракета-носитель тяжелого класса "Ангара-А5"
Ракета-носитель тяжелого класса Ангара-А5
© Фото : Предоставлено холдингом "Швабе"
Ракета-носитель тяжелого класса "Ангара-А5". Архивное фото
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Испытательный пуск новой российской тяжелой ракеты "Ангара-А5" с космодрома Плесецк в Архангельской области перенесен с конца 2019 на 2020 год, сообщили РИА Новости два источника в ракетно-космической отрасли.
"Пуск планируется провести в первой половине 2020 года", — сказал один из собеседников агентства. Второй отметил, что в плане пусковых работ на 2019-й запуск "Ангары" не значится.
Это должен был быть второй испытательный пуск тяжелой ракеты "Ангара" в ее истории и первый за пять лет. Предыдущий полет состоялся в декабре 2014-го, после чего новый старт ежегодно переносили. Еще один пуск — но уже легкой "Ангары" — состоялся в том же году — в июле.
В начале этого года Центр Хруничева (производитель ракеты) сообщил, что пуск "Ангары" планируется на декабрь. Как заявлял глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, ракету "Ангара-А5" изготовят и передадут Минобороны в ноябре, а пуск может состояться и после Нового года.
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Как пояснил один из источников, подготовить ракету к пуску до конца года просто не успеют.
В "Роскосмосе" не стали комментировать информацию о переносе сроков старта, отметив, что они производители, а пуск проводит Минобороны. Комментарием военного ведомства РИА Новости не располагает.
Как предполагается, во второй испытательный полет "Ангара", как и в первый раз, отправится с макетом полезной нагрузки вместо настоящего космического аппарата. Если пуск пройдет без замечаний, то на третьей ракете планируется запустить спутник связи серии "Экспресс". Этот старт также намечен на 2020 год.
"Ангара" — семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов: легкие Ангара-1.2", средние "Ангара-А3", тяжелые "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности — "Ангара-А5В".
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Хочу стать космонавтомПлесецк (космодром)Космос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий РогозинГКНПЦ имени М. В. ХруничеваРоссия
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