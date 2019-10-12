Минпросвещения сообщил о методических рекомендациях для детей с дислексией

МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Разработка методических рекомендаций для школьных учителей по работе с детьми с дислексией и дисграфией - трудностями с точным или беглым распознаванием слов и недостаточными способностями в чтении и письме - находится в стадии завершения, рассказала РИА Новости замминистра просвещения Татьяна Синюгина.

"Мы работаем очень активно и с нашими общественными организациями, и с сообществом родителей детей с дислексией и дисграфией. Я могу сказать, что мы находимся в завершении", - сказала она, отвечая на вопрос о том, как идет работа над методичкой.