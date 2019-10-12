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РИА Новости

Минпросвещения сообщил о методических рекомендациях для детей с дислексией

03:12 12.10.2019
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© РИА Новости / ТК "Городской телеканал" / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Ольга Васильева
Министр просвещения РФ Ольга Васильева
© РИА Новости / ТК "Городской телеканал"
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Министр просвещения РФ Ольга Васильева. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Разработка методических рекомендаций для школьных учителей по работе с детьми с дислексией и дисграфией - трудностями с точным или беглым распознаванием слов и недостаточными способностями в чтении и письме - находится в стадии завершения, рассказала РИА Новости замминистра просвещения Татьяна Синюгина.
"Мы работаем очень активно и с нашими общественными организациями, и с сообществом родителей детей с дислексией и дисграфией. Я могу сказать, что мы находимся в завершении", - сказала она, отвечая на вопрос о том, как идет работа над методичкой.
Она уточнила, что есть традиционные формы работы с детьми с дислексией и дисграфией, а есть то, что наработано практиками, "и вот это наработанное практиками будет обобщено, этот процесс уже завершается, и отправлено в субъекты".
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