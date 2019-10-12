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РИА Новости

Вильфанд рассказал об удивительной погодной аномалии в России

03:03 12.10.2019 (обновлено: 11:17 12.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов Спасская башня Московского Кремля
 Спасская башня Московского Кремля
© РИА Новости / Алексей Филиппов
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Температура воздуха на большей части территории России превышает климатическую норму на четыре-шесть градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Сейчас практически вся Россия в удивительной аномалии. <...> В Омске был побит рекорд температуры для 10 октября, температура была выше 21 градуса. Такая высокая температура в принципе будет в ближайшие пять-шесть дней. Особенно это сказывается на юге азиатской территории, где температура — от 15 до 20 градусов", — сказал он.
По словам Вильфанда, это связано со множеством факторов, которые привели к выносу теплых воздушных масс с юга.
Что касается столицы, то и здесь выходные ожидаются теплыми: до 12-14 градусов в субботу и до 15-17 — в воскресенье. Первые три дня следующей недели, по словам Вильфанда, также порадуют теплом, но затем в Москву придет резкое похолодание.
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Роман ВильфандГидрометцентрРоссияОбщество
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Президент Путин - ведущий сказочник России ,а научный руководитель Роман Вильфанд.- ведущий сказочник Гидрометцентра .
12 октября, 10:57
Иван Челышков
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