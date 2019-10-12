Вильфанд рассказал об удивительной погодной аномалии в России

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Температура воздуха на большей части территории России превышает климатическую норму на четыре-шесть градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Сейчас практически вся Россия в удивительной аномалии. <...> В Омске был побит рекорд температуры для 10 октября, температура была выше 21 градуса. Такая высокая температура в принципе будет в ближайшие пять-шесть дней. Особенно это сказывается на юге азиатской территории, где температура — от 15 до 20 градусов", — сказал он.

По словам Вильфанда, это связано со множеством факторов, которые привели к выносу теплых воздушных масс с юга.