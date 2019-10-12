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РИА Новости

Visa, MasterCard и eBay отказались от проекта по запуску криптовалюты Libra

02:23 12.10.2019
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© РИА Новости / Григорий СысоевБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard. Архивное фото
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Корпорации Visa, MasterCard, eBay и Stripe отказались от участия в проекте Facebook по созданию криптовалюты Libra, передает телеканал CNBC со ссылкой на заявление компаний.
Компании заявили, что они видят и уважают потенциал проекта, но на данном этапе намерены сосредоточиться на других задачах. По словам представителя Stripe, его компания поддерживает проект и "остается открытой для работы с Ассоциацией Libra на более позднем этапе".
Представитель Visa в свою очередь заявил, что компания "продолжит проводить оценку, и окончательное решение будет зависеть от ряда факторов, в том числе способности Ассоциации удовлетворить все необходимые ожидания регуляторов".
На прошлой неделе компания PayPal также объявила о выходе из проекта Facebook по созданию криптовалюты Libra.
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Facebook объявила о своем участии в проекте в середине июня. Помимо Facebook в проекте участвуют еще компании по всему миру. Среди них Vodafone, Uber, Booking Holdings. Сам Facebook позиционирует себя как одного из равноправных участников этого проекта. Однако эксперты утверждают, что из-за доступа к данным 2,4 миллиарда пользователей именно Facebook будет играть в проекте ключевую роль.
Созданием криптовалюты и специального криптокошелька займется подразделение Facebook - Calibra. Ожидается, что запуск Libra на глобальном уровне пройдёт в первом квартале 2020 года, в конце 2019 года начнётся тестирование. Кошелек будет поддерживаться как через отдельное приложение, так и мессенджеры.
Кошелек Calibra будет доступен в Messenger, WhatsApp и в виде отдельного приложения. Криптовалюта позволит как оплачивать товары и услуги, так и переводить средства.
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TelegramVisa, Inc.eBay, Inc.MasterCard, Inc.ТехнологииВ миреЭкономика
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