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РИА Новости

Китайская сторона отметила значительный прогресс после переговоров с США

02:09 12.10.2019 (обновлено: 03:59 12.10.2019)
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© AP Photo / Andy WongФлаги США и КНР на повозке велорикши в Пекине, Китай
Флаги США и КНР на повозке велорикши в Пекине, Китай
© AP Photo / Andy Wong
ПЕКИН/МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Китайская сторона сообщает, что достигла с США значительного прогресса в нескольких областях после нового раунда торговых и экономических переговоров, говорится в сообщении министерства коммерции Китая.
"Китай и США достигли значительного прогресса в нескольких областях после проведениях нового раунда торговых и экономических совещаний на высоком уровне в четверг и пятницу", — отмечает ведомство.
Подчеркивается, что "стороны провели откровенное, высокоэффективное и конструктивное обсуждение вопросов и проблем, представляющих общий интерес".
По данным минкоммерции, США и Китай добились прогресса в таких сферах, как сельское хозяйство, защита прав интеллектуальной собственности, обменный курс, финансовые услуги, расширение сотрудничества в области торговли, урегулирование споров и обмен технологиями.
"Стороны обсудили подготовку к последующим консультациям и согласились вместе усердно работать в направлении достижения окончательного соглашения", — подчеркивается в заявлении.
Ранее Дональд Трамп заявил, что США и Китай достигли "первой содержательной стадии договоренностей".
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Очередной раунд торговых переговоров между США и Китаем состоялся в четверг и пятницу. Важнейшим решением администрации США по их итогам стало достижение договоренности отложить введение пошлин 15 октября на китайские товары, ввозимые в США. Трамп заявил, что первая часть сделки США с Китаем может быть подписана на саммите АТЭС в Чили. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что договоренности охватывают вопросы, связанные с интеллектуальной собственностью, финансовыми услугами, закупками сельскохозяйственной продукции в США на 40-50 миллиардов долларов.
Флаги Китая и США перед встречей глав дипломатических ведомств в Пекине, КНР
10 октября, 13:21Сказано в эфире
Эксперт: валютное соглашение США и КНР заключить несложно, вопрос в другомСША размышляют о валютном соглашении с Китаем, пишут СМИ. В эфире радио Sputnik руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов прокомментировал эти планы.
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Стивен МнучинСиньхуаДональд ТрампСШАЭкономика
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