Китайская сторона отметила значительный прогресс после переговоров с США

Флаги США и КНР на повозке велорикши в Пекине, Китай

© AP Photo / Andy Wong Флаги США и КНР на повозке велорикши в Пекине, Китай

ПЕКИН/МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Китайская сторона сообщает, что достигла с США значительного прогресса в нескольких областях после нового раунда торговых и экономических переговоров, говорится в сообщении министерства коммерции Китая.

"Китай и США достигли значительного прогресса в нескольких областях после проведениях нового раунда торговых и экономических совещаний на высоком уровне в четверг и пятницу", — отмечает ведомство.

Подчеркивается, что "стороны провели откровенное, высокоэффективное и конструктивное обсуждение вопросов и проблем, представляющих общий интерес".

По данным минкоммерции, США и Китай добились прогресса в таких сферах, как сельское хозяйство, защита прав интеллектуальной собственности, обменный курс, финансовые услуги, расширение сотрудничества в области торговли, урегулирование споров и обмен технологиями.

"Стороны обсудили подготовку к последующим консультациям и согласились вместе усердно работать в направлении достижения окончательного соглашения", — подчеркивается в заявлении.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США и Китай достигли "первой содержательной стадии договоренностей".