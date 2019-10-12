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РИА Новости
Культура

В Праге на церемонию прощания c певцом Готтом пришли около 50 тысяч человек

02:04 12.10.2019
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© dpa/ Jan Woitas Музыкальный исполнитель Карел Готт
Музыкальный исполнитель Карел Готт
© dpa/ Jan Woitas
Музыкальный исполнитель Карел Готт. Архивное фото
ПРАГА, 12 окт – РИА Новости. Церемонию прощания с популярным чешским певцом Карелом Готтом во дворце Žofín в центре Праги продлили на два часа, до полуночи, поскольку поток желающих проститься со своим любимцем не иссякал, всего пришли около 50 тысяч человек, сообщил журналистам директор дворца Ян Грубы.
Эстрадный певец Карел Готт, которого во многих странах мира называли "чешским соловьем", скончался в ночь на среду, 2 октября, в своем доме в Праге в кругу семьи в возрасте 80 лет. В начале сентября он сообщил журналистам, что врачи диагностировали у него острую лейкемию.
"За 16 часов, отпущенных на церемонию прощания с Карелом Готтом в нашем дворце, прошло около 50 тысяч человек. Думаю, что еще несколько миллионов почитателей таланта Готта смотрели процедуру по телевидению. Всё прошло спокойно, без инцидентов, помощь выделенных нам в поддержку 130 полицейских, а также медиков не понадобилась. Отмечу еще, что сотрудники Красного Креста раздали людям в очереди в течение предшествующей ночи и сегодняшнего дня в стаканчиках около 750 литров чая", - сказал Грубы.
Чтобы люди могли вовремя добраться до центра Праги и принять участие в церемонии прощания с Готтом, из разных концов страны пустили дополнительные железнодорожные поезда, а в самой столице – дополнительные поезда метро и трамваи.
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Торжественную и грустную церемонию прощания с всенародно любимым певцом несколько омрачило, по мнению организаторов, стремление некоторых посетителей сделать селфи по соседству с гробом. Кроме того, резкий протест общественности вызвал приезд на церемонию и проход на нее вне очереди главы минтранса Владимира Кремлика, поведение которого осудил и премьер Андрей Бабиш, напомнивший, что все министры приглашены на поминальное богослужение в храме святого Витта на Пражском граде, которое пройдет в субботу.
Его будет вести кардинал Доминик Дука, архиепископ Пражский, при этом в храме будут присутствовать несколько сотен приглашенных гостей, с короткой речью выступит президент республики Милош Земан. Решением правительства в субботу в Чехии объявлен государственный траур, наполовину приспущены государственные флаги. После богослужения состоятся похороны Готта, место которых пока еще не объявлено.
По данным местных СМИ, Карел Готт наряду с хоккеистом Яромиром Ягром являлся самым популярным гражданином Чехии. В мире были проданы более 30 миллионов копий его дисков, в том числе популярных русских романсов и песен на русском языке. У певца остались две дочери от единственного в его жизни брака с Иваной Готтовой, в этом году им исполняется 13 и 11 лет. Кроме того, у Готта остались две взрослых внебрачных дочери, которых он постоянно поддерживал.
Власти Праги рассматривают вопрос о том, чтобы назвать именем Готта один из мостов и улицу. Президент Земан уже объявил, что на следующую годовщину образования независимой Чехословакии, 28 октября 2020 года, он посмертно наградит певца высшей наградой республики – орденом Белого льва первой степени.
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