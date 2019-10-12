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РИА Новости

Ядерщики из Мексики присоединились к работе над коллайдером в Дубне

01:42 12.10.2019
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© Фото : Станислав ПакулякЗдание нуклотрона в Дубне
Здание нуклотрона в Дубне
© Фото : Станислав Пакуляк
Здание нуклотрона в Дубне. Архивное фото
МЕХИКО, 12 окт - РИА Новости. Группа учёных-ядерщиков из научно-исследовательских институтов Мексики присоединилась к проекту дубнинского Объединённого института ядерных исследований по созданию в Подмосковье международного ускорительного комплекса NICA, меморандум о взаимопонимании c руководством российского института был подписан в посольстве России в Мексике в пятницу.
"Коллеги из пяти мексиканских университетов предложили создать детектор, изучающий интенсивность взаимодействующего пучка - то, чего в нашем эксперименте не хватало. Это важный прибор, который станет их вкладом в проект. Они создадут его, установят в Подмосковье и будут эксплуатировать, а также участвовать в общем анализе собранных данных", - рассказал в интервью журналистам после церемонии подписания вице-директор Объединенного института ядерных исследований и Директор Лаборатории физики высоких энергий Владимир Кекелидзе.
Проект NICA (Nuclotron based ion collider facility) - это коллайдер протонов и тяжёлых ионов, который создаётся на базе Объединённого института ядерных исследований, для изучения свойств плотной барионной материи. После запуска команда физиков сможет воссоздать в лабораторных условиях особое состояние вещества, в котором пребывала вселенная первые мгновения после Большого взрыва, — кварк-глюонную плазму.
Как пояснил Кекелидзе, проект такого масштаба не может быть реализован одним институтом или даже одной страной - необходимы коллаборации и участие многих стран и институтов. "(Для анализа полученных данных) нужна работа тысяч ученых, которые будут писать алгоритмы и коды. У мексиканских коллег есть такие специалисты и есть возможность принять участие в разработке программной части для систем анализа и эксплуатации детектора," - добавил учёный.
Большой адронный коллайдер. Архивное фото
9 ноября 2016, 21:05РИА Новости
В Дубне построят адронный коллайдерМеждународный проект получит название NICA.
Инициатива в установлении партнерства, по словам российских ядерщиков, исходила от мексиканских коллег, которые зарекомендовали себя в ходе работы с европейским центром ядерных исследований CERN. Переговоры начались три года назад, и фактически мексиканская сторона приступила к работе в рамках проекта NICA до подписания первых документов.
В проекте NICA сейчас заняты полторы тысячи ученых и инженеров из 19 стран, строительство ускорительного комплекса началось в 2013 году, ввод в эксплуатацию запланирован в 2020 году.
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Открытия - РИА НаукаДубнаМексикаРоссия
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