Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-12T11:58Z
https://ria.ru/20191012/1559696761.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152736/17/1527361756_0:286:3132:2048_1036x0_80_0_0_6faef70705118f7084beaf74b572da6e.jpg
РИА Новости

В США регулятор подал иск о недопущении ICO Telegram Group

01:30 12.10.2019 (обновлено: 11:58 12.10.2019)
3719
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 12 окт — РИА Новости. Комиссия по ценным бумагам и биржам США обратилась в суд с целью не допустить ICO Telegram Group Inc на американском рынке, говорится в опубликованном в субботу сообщении на сайте ведомства.
"Комиссия по ценным бумагам и биржам сегодня объявила, что подала срочный иск и получила временный ограничивающий ордер в отношении двух офшорных компаний, предположительно без регистрации предлагающих действующие цифровые токены в США и за рубежом, что позволило привлечь 1,7 миллиарда долларов инвестиционных средств", — говорится в сообщении.
Привлечение средств началось еще в январе 2018 года, они были призваны обеспечить разработку блокчейна Telegram Open Network (TON) и мессенджера Telegram, говорится в документе.
"Подозреваемые продали примерно 2,9 миллиарда цифровых токенов под названием "Грамы" по сниженной цене 171 первичному покупателю по всему миру, в том числе один миллиард "Грамов" — 39 американским покупателям", — сказано в документе.
Мессенджер Telegram на экране телефона
23 сентября, 15:57РИА Новости
РКН планирует за год представить результаты работы по блокировке Telegram
Заказчики должны были получить свои "Грамы" не позднее 31 октября 2019 года при запуске блокчейна. По мнению комиссии, компании нарушили Закон о ценных бумагах США, под действие которого подпадают операции с криптовалютой, так как не зарегистрировали должным образом свои предложения о продаже и продажу "Грамов".
Ведомство требует, чтобы суд признал факт нарушения, наложил штрафные санкции на Telegram Group Inc и ее филиал TON Issuer Inc, а также взыскал полученные ими средства и проценты с них.
Telegram в 2018 году сообщал о разработке блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) c собственной криптовалютой Gram. За два закрытых раунда в феврале и марте он привлек 1,7 миллиарда долларов от примерно 200 инвесторов — по 850 миллионов долларов в рамках каждого раунда.
427720510
Обсудить 9
TelegramСШАЭкономика
Популярные комментарии
Ну и где, "защитники демократии"?
12 октября, 06:24
sshef
1630005
Рекомендуем
Офис компании Яндекс в Москве
Акции "Яндекса" упали более чем на 20%
РИА
Новости
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
В Европе шокированы поведением Порошенко, заявил Зеленский
Цветы и портреты жертв нападения на Керченский политехнический колледж
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21 человека
Девушка на тропическом курорте
На Филиппинах туристку оштрафовали за фотографии в микробикини
Лента
новостей
Здание Государственной Думы РФ
Госдума после убийства в Саратове провела опрос в ВК о смертной казни
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский
Против бывшего губернатора Челябинской области возбудили уголовное дело
Министерство финансов США в Вашингтоне
Минфин США потребовал от суда отклонить иск Дерипаски
Граница Акчакале – Тель Абьяд
В Сирии американские военные попали под обстрел с турецких позиций
Бывший Государственный секретарь США Хиллари Клинтон. 27 апреля 2018
Похоже, Клинтон возвращается, чтобы отомстить России
Спасская башня Московского Кремля
Вильфанд рассказал об удивительной погодной аномалии в России
Президент Украины Владимир Зеленский на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
На Украине назвали главную ошибку Зеленского
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что Саудовская Аравия заплатит США за защиту от Ирана
Участники акции Нет Капитуляции против согласования Киевом формулы Штайнмайера по урегулированию в Донбассе на площади Независимости в Киеве
Спасти Украину: миссия выполнима, но никому не интересна
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:22СМИ: сирийская оппозиция при поддержке Турции захватила центр Рас эль-Айна
12:21Россия за сутки зафиксировала 28 нарушений перемирия в Сирии
12:21Володин обсудил c Чавушоглу российско-турецкие отношения
12:18В Саратовской области гражданка Узбекистана погибла в ДТП
12:16В Гонконге участники протестов бросили "коктейли Молотова" в метро
12:12СМИ сообщили об остановке утечки нефти из иранского танкера
12:12Глава МИД Украины заявил о важности встречи в "нормандском формате"
12:09На борту Ан-72, разбившегося в ДР Конго, были двое россиян
12:06Группа "Кино" объявила, что даст два концерта в 2020 году
12:04Турция призвала страны Запада забрать из Сирии граждан, примкнувших к ИГ*
11:54В Сирию за сутки вернулись почти 1,6 тысячи беженцев
11:53В Москве на Варшавском шоссе столкнулись пять машин
11:52Заседание Совета министров обороны СНГ пройдет в Баку в конце октября
11:52Пресс-секретарь Зеленского снова оказалась в центре скандала
11:47В Москве ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду
11:40На Украине двое мужчин отобрали продукты у пенсионерки
11:34Эксперт оценил слова Зеленского о шоке Европы от поведения Порошенко
11:34В Красноярске локализовали пожар в элитном доме
11:33Правительство присудило премии в области науки и техники для молодых ученых
11:32Володин призвал законодательно обеспечить цифровой суверенитет стран
Лента новостейМолния