Трамп заявил, что Саудовская Аравия заплатит США за защиту от Ирана

ВАШИНГТОН, 12 окт — РИА Новости. Саудовская Аравия заплатит США за размещение там дополнительных военных частей, заявил в субботу журналистам президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

"Мы направляем дополнительные силы в Саудовскую Аравию. Саудовская Аравия по моей просьбе согласилась заплатить нам за все, что мы делаем, чтобы помочь им. И мы это ценим", — сказал он.

Ранее Пентагон подтвердил дополнительное размещение трех тысяч военных в Саудовской Аравии, а также дополнительного вооружения в ответ на атаки на нефтяной сектор страны. Спецпредставитель Госдепа США по Ирану Брайан Хук заявил, что эти войска носят исключительно оборонительный характер и их миссия предполагает защиту Саудовской Аравии от нападений со стороны Ирана.