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РИА Новости

Трамп заявил, что Саудовская Аравия заплатит США за защиту от Ирана

00:52 12.10.2019 (обновлено: 11:42 12.10.2019)
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© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 окт — РИА Новости. Саудовская Аравия заплатит США за размещение там дополнительных военных частей, заявил в субботу журналистам президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
"Мы направляем дополнительные силы в Саудовскую Аравию. Саудовская Аравия по моей просьбе согласилась заплатить нам за все, что мы делаем, чтобы помочь им. И мы это ценим", — сказал он.
Ранее Пентагон подтвердил дополнительное размещение трех тысяч военных в Саудовской Аравии, а также дополнительного вооружения в ответ на атаки на нефтяной сектор страны. Спецпредставитель Госдепа США по Ирану Брайан Хук заявил, что эти войска носят исключительно оборонительный характер и их миссия предполагает защиту Саудовской Аравии от нападений со стороны Ирана.
Несколько нефтяных объектов Саудовской Аравии подверглись ударам 14 сентября. После инцидента крупнейший экспортер нефти сократил добычу более чем вдвое. Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что атаку провели их бойцы с помощью беспилотников. США заявили, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинили в ней Иран. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также считает, что к атакам причастен Тегеран. Иран отвергает обвинения в свой адрес.
Военнослужащие морской пехоты США
Вчера, 19:15РИА Новости
США направят в Саудовскую Аравию тысячи военных
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Атака на НПЗ в Саудовской АравииДональд ТрампМинистерство обороны СШАГосударственный департамент СШАСШАВ мире
Популярные комментарии
Сами нанесли удар, сами обвинили Иран, сами будут защищать. Бабосов наварили.
12 октября, 07:13
АСАндрей Ст
730000
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