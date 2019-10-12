В штаб-квартире ООН начнут экономить на отоплении, электричестве и столовых

ООН, 12 окт – РИА Новости. ООН столкнулась с крупнейшим кризисом наличности за последние десять лет на фоне недоплат государств в бюджет организации, генсек структуры Антониу Гутерреш распорядился принять чрезвычайные меры – с 14 октября в штаб-квартире ограничат расход электроэнергии, сократят время работы столовых, отключат некоторые эскалаторы, будут экономить на переводах и мерах безопасности.

Кризис наличности

Как рассказала на брифинге заместитель генсека ООН по вопросам стратегии, политики и контроля в области управления Кэтрин Поллард, ООН столкнулась с серьезной финансовой ситуацией.

"Если быть точнее, ситуация с ликвидностью организации с точки зрения доступных наличных средств, является ужасной", - сказала Поллард.

По ее словам, эта ситуация является самым тяжелым кризисом наличности, с каким ООН сталкивалась за последние 10 лет" При этом она подчеркнула, что речь идет не о кризисе бюджета в организации, а о кризисе наличности.

Такое положение вещей, по словам представителей всемирной организации, сложилось из-за недобросовестной выплаты взносов государствами-членами ООН

"Финансовое здоровье организации зависит от того, как страны-члены исполняют свои финансовые обязательства в полном объеме и вовремя. Своевременные взносы чрезвычайно важны для обеспечения стабильной и предсказуемой финансовой ситуации в течение года. Мы всегда знали, что разные государства платят в разное время в течение года. Но в последние годы есть растущая негативная тенденция, в результате чего ситуация с каждым годом ухудшается", - подчеркнула Поллард.

Страшные цифры

В свою очередь помощник генерального секретаря ООН Чандру Раманатан раскрыл журналистам объемы задолженностей государств перед организацией.

По его словам, "США должны 674 миллиона долларов в нынешнем году и 381 миллион долларов за предыдущие годы в регулярный бюджет".

При этом общая задолженность по регулярному бюджету составляет 1,385 миллиарда долларов, отметил он. "Шестьдесят пять стран не заплатили", - добавил Раманатан.

При этом он уточнил, что 97% от этой суммы должны семь государств: США, Бразилия, Аргентина, Мексика, Иран, Израиль и Венесуэла.

По его словам, только на выплаты зарплат своим сотрудникам ООН требуется 92 миллиона долларов. "Нам нужны 45 миллионов долларов на сопутствующие расходы", - добавил он.

Меры генсека

В четверг генсек ООН Антониу Гутерреш направил во все структурные подразделения организации письмо, в котором проинформировал о чрезвычайных мерах, которые будут приняты в связи со сложившимся кризисом.

В частности, как отмечается в письме, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, "официальные командировки, будут ограничены наиболее важными". В документе содержится призыв генсека сократить и "другие нештатные расходы, насколько это возможно".

В частности речь идет о том, чтобы отложить покупки товаров и услуг, принять меры по экономии электроэнергии.

В документе сказано, что с 14 октября помещения ООН не будут бронироваться для проведения мероприятий, проходящих во внеурочное время и на выходных.

"Руководящие сотрудники должны изучить пути дальнейшего ограничения расходов в последнем квартале 2019 года", - говорится в нем.

В последнем квартале 2019 года продолжит действие ограничение на наем новых сотрудников, несмотря на наличие вакантных позиций, финансируемых из регулярного бюджета.

Меры, перечисленные генсеком, затрагивают и непосредственно штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке.

Теперь "все заявления неправительственных организаций будут выпускаться только на языке оригинала - без перевода на другие языки".

Работа кондиционеров, а также обогрев помещений будут сокращены в период с 18.00 до 8.00 следующего дня в будни и в течение всего дня на выходных и в праздники, отмечается в письме. "Уровень подогрева в термостате установлен на 70 градусов по Фаренгейту (примерно 21 градус Цельсия)", - уточняется в нем.

Заказы на новые выставки, экспозиции приниматься не будут, места общественного питания будут работать по сокращенному графику, мебель в штаб-квартиру не будет приобретаться, следует из письма.

"Эскалаторы, не испытывающие большой нагрузки, а также в местах, где действуют лифты, будут закрыты", - говорится в нем. Генсек также распорядился выключить фонтан.

Из документа следует, что некоторые регулярные мероприятия в сфере обеспечения безопасности и контроля за доступом в здание будут ограничены периодом с 8.00 до 18.00 в будни.

Теперь неформальные мероприятия (например, приемы, мероприятия с обслуживанием) не будут проводиться до 9.00 и после 18.00. Сюда относится и работа зала для делегатов, который будет закрываться в 17.00.