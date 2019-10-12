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РИА Новости

В штаб-квартире ООН начнут экономить на отоплении, электричестве и столовых

00:51 12.10.2019 (обновлено: 00:53 12.10.2019)
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© AP Photo / Mary AltafferЗал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© AP Photo / Mary Altaffer
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 12 окт – РИА Новости. ООН столкнулась с крупнейшим кризисом наличности за последние десять лет на фоне недоплат государств в бюджет организации, генсек структуры Антониу Гутерреш распорядился принять чрезвычайные меры – с 14 октября в штаб-квартире ограничат расход электроэнергии, сократят время работы столовых, отключат некоторые эскалаторы, будут экономить на переводах и мерах безопасности.

Кризис наличности

Как рассказала на брифинге заместитель генсека ООН по вопросам стратегии, политики и контроля в области управления Кэтрин Поллард, ООН столкнулась с серьезной финансовой ситуацией.
"Если быть точнее, ситуация с ликвидностью организации с точки зрения доступных наличных средств, является ужасной", - сказала Поллард.
По ее словам, эта ситуация является самым тяжелым кризисом наличности, с каким ООН сталкивалась за последние 10 лет" При этом она подчеркнула, что речь идет не о кризисе бюджета в организации, а о кризисе наличности.
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Такое положение вещей, по словам представителей всемирной организации, сложилось из-за недобросовестной выплаты взносов государствами-членами ООН
"Финансовое здоровье организации зависит от того, как страны-члены исполняют свои финансовые обязательства в полном объеме и вовремя. Своевременные взносы чрезвычайно важны для обеспечения стабильной и предсказуемой финансовой ситуации в течение года. Мы всегда знали, что разные государства платят в разное время в течение года. Но в последние годы есть растущая негативная тенденция, в результате чего ситуация с каждым годом ухудшается", - подчеркнула Поллард.

Страшные цифры

В свою очередь помощник генерального секретаря ООН Чандру Раманатан раскрыл журналистам объемы задолженностей государств перед организацией.
По его словам, "США должны 674 миллиона долларов в нынешнем году и 381 миллион долларов за предыдущие годы в регулярный бюджет".
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При этом общая задолженность по регулярному бюджету составляет 1,385 миллиарда долларов, отметил он. "Шестьдесят пять стран не заплатили", - добавил Раманатан.
При этом он уточнил, что 97% от этой суммы должны семь государств: США, Бразилия, Аргентина, Мексика, Иран, Израиль и Венесуэла.
По его словам, только на выплаты зарплат своим сотрудникам ООН требуется 92 миллиона долларов. "Нам нужны 45 миллионов долларов на сопутствующие расходы", - добавил он.

Меры генсека

В четверг генсек ООН Антониу Гутерреш направил во все структурные подразделения организации письмо, в котором проинформировал о чрезвычайных мерах, которые будут приняты в связи со сложившимся кризисом.
В частности, как отмечается в письме, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, "официальные командировки, будут ограничены наиболее важными". В документе содержится призыв генсека сократить и "другие нештатные расходы, насколько это возможно".
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В частности речь идет о том, чтобы отложить покупки товаров и услуг, принять меры по экономии электроэнергии.
В документе сказано, что с 14 октября помещения ООН не будут бронироваться для проведения мероприятий, проходящих во внеурочное время и на выходных.
"Руководящие сотрудники должны изучить пути дальнейшего ограничения расходов в последнем квартале 2019 года", - говорится в нем.
В последнем квартале 2019 года продолжит действие ограничение на наем новых сотрудников, несмотря на наличие вакантных позиций, финансируемых из регулярного бюджета.
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Меры, перечисленные генсеком, затрагивают и непосредственно штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке.
Теперь "все заявления неправительственных организаций будут выпускаться только на языке оригинала - без перевода на другие языки".
Работа кондиционеров, а также обогрев помещений будут сокращены в период с 18.00 до 8.00 следующего дня в будни и в течение всего дня на выходных и в праздники, отмечается в письме. "Уровень подогрева в термостате установлен на 70 градусов по Фаренгейту (примерно 21 градус Цельсия)", - уточняется в нем.
Заказы на новые выставки, экспозиции приниматься не будут, места общественного питания будут работать по сокращенному графику, мебель в штаб-квартиру не будет приобретаться, следует из письма.
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"Эскалаторы, не испытывающие большой нагрузки, а также в местах, где действуют лифты, будут закрыты", - говорится в нем. Генсек также распорядился выключить фонтан.
Из документа следует, что некоторые регулярные мероприятия в сфере обеспечения безопасности и контроля за доступом в здание будут ограничены периодом с 8.00 до 18.00 в будни.
Теперь неформальные мероприятия (например, приемы, мероприятия с обслуживанием) не будут проводиться до 9.00 и после 18.00. Сюда относится и работа зала для делегатов, который будет закрываться в 17.00.
Так называемый зал делегатов – место, где традиционно собираются представители различных миссий в ООН. Здесь могут проходить неформальные встречи дипломатов, совещания сотрудников организации. Сюда нередко приглашают гостей. За много лет в ООН сложилась традиция, когда по пятницам в конце рабочего дня в зале делегатов собираются работники ООН (дипломаты, журналисты, эксперты) и общаются в неформальной обстановке. При этом посетители зала могут себе позволить горячительные напитки. В эту пятницу в связи с новыми мерами по экономии средств, такое неформальное общение пройдет в последний раз – по крайней мере до тех пор, пока долги не будут погашены.
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