Глава Эквадора предложил коренным народам обсудить указ, вызвавший протесты

КИТО, 12 окт - РИА Новости. Президент Эквадора Ленин Морено призвал лидеров движения коренных народов страны обсудить с ним лично указ, который привел к массовым протестам в стране, следует из его заявления на гостелевидении.

"Я призываю лидеров к прямому диалогу со мной, давайте сядем и обсудим указ 883 и поговорим, куда должны быть направлены средства", - сказал он.

В начале октября в Эквадоре начались манифестации граждан, недовольных экономическими реформами правительства. К транспортным присоединились другие общественные организации, объявлена бессрочная мобилизация представителей коренных народов с целью протеста против экономической политики правительства.