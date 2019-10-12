Глава Эквадора предложил коренным народам обсудить указ, вызвавший протесты

КИТО, 12 окт - РИА Новости. Президент Эквадора Ленин Морено призвал лидеров движения коренных народов страны обсудить с ним лично указ, который привел к массовым протестам в стране, следует из его заявления на гостелевидении.
"Я призываю лидеров к прямому диалогу со мной, давайте сядем и обсудим указ 883 и поговорим, куда должны быть направлены средства", - сказал он.
В начале октября в Эквадоре начались манифестации граждан, недовольных экономическими реформами правительства. К транспортным присоединились другие общественные организации, объявлена бессрочная мобилизация представителей коренных народов с целью протеста против экономической политики правительства.
Объединение коренных народов Эквадора направило в правительство письмо с условиями, на которых протестующие готовы начать диалог. Речь идёт об отмене указа президента, который ввел свободное ценообразование на топливо и исключил госсубсидии на бензин. Также жители настаивают на неприменении насилия во время протестов.