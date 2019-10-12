Трамп заявил, что торговая сделка с КНР будет проводиться в три этапа

ВАШИНГТОН, 12 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с китайской делегацией по торговле в пятницу заявил, что торговая сделка с КНР будет проходить в три этапа.

По его словам, в рамках первого этапа частично планируется закрыть вопросы по интеллектуальной собственности.

"Этап один – фермеры, интеллектуальная собственность. Много пунктов здесь покрывается прекрасным образом. Финансовые сервисы – это огромный прорыв для банков, включая право собственности в трастах… Китай сейчас по-настоящему открыт финансовым сервисам", - сказал Трамп.

"Вопрос передачи технологий: будет какая-то часть в первом этапе, какая-то - во втором. Я думаю, мы сможем договориться и по второму этапу, и по третьему этапу (с китайской делегацией)", - продолжил он.

На уточняющий вопрос журналистов, почему сделка разделена на этапы, Трамп ответил: "Это большая сделка, она покрывает очень большой объем вопросов, и делать это по секциям и этапам, я думаю, гораздо лучше".