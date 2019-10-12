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РИА Новости

Трамп заявил, что торговая сделка с КНР будет проводиться в три этапа

00:36 12.10.2019
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© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с китайской делегацией по торговле в пятницу заявил, что торговая сделка с КНР будет проходить в три этапа.
По его словам, в рамках первого этапа частично планируется закрыть вопросы по интеллектуальной собственности.
"Этап один – фермеры, интеллектуальная собственность. Много пунктов здесь покрывается прекрасным образом. Финансовые сервисы – это огромный прорыв для банков, включая право собственности в трастах… Китай сейчас по-настоящему открыт финансовым сервисам", - сказал Трамп.
"Вопрос передачи технологий: будет какая-то часть в первом этапе, какая-то - во втором. Я думаю, мы сможем договориться и по второму этапу, и по третьему этапу (с китайской делегацией)", - продолжил он.
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Эксперт: валютное соглашение США и КНР заключить несложно, вопрос в другомСША размышляют о валютном соглашении с Китаем, пишут СМИ. В эфире радио Sputnik руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов прокомментировал эти планы.
На уточняющий вопрос журналистов, почему сделка разделена на этапы, Трамп ответил: "Это большая сделка, она покрывает очень большой объем вопросов, и делать это по секциям и этапам, я думаю, гораздо лучше".
Очередной раунд торговых переговоров между США и Китаем состоялся в четверг и пятницу. Важнейшим решением администрации США по их итогам стало достижение договоренности отложить введение пошлин 15 октября на китайские товары, ввозимые в США.
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Дональд ТрампТРАСТСШАЭкономика
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