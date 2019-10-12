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РИА Новости

Мать подозреваемого в убийстве девочки из Саратова вступилась за сына

00:31 12.10.2019 (обновлено: 11:11 12.10.2019)
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© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкМихаил Туватин, подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в Саратове, во время допроса
Михаил Туватин, подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в Саратове, во время допроса
© РИА Новости / СК РФ
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Мать подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Ольга Туватина рассказала о своем сыне Михаиле. Кадрами ее беседы с журналистами поделился телеканал RT.
На вопрос о том, в курсе ли она, что сына обвиняют в убийстве, женщина заявила, что это "неправда". Она также охарактеризовала его как "хорошего человека".
"Замечательный, добрый, умный, работящий", — сказала Туватина.
Также мать заявила, что видела сына два дня назад.
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Соседка женщины Наталья Скиданова в беседе с телеканалом "Звезда" рассказала, что Туватина сама неоднократно угрожала детям и нападала на них.
"Еще когда он не вышел из тюрьмы, она мне всегда кричала: "Выйдет мой сын из тюрьмы, посмотрим, что с твоими детьми будет". Потому что дети постоянно гуляют, мешают. Она вообще больная женщина на голову", — пояснила Скиданова.
По ее словам, мать предполагаемого убийцы угрожала и взрослым, а у участкового накопилась "кипа жалоб" на нее.
"Она нападала не только на моих детей и на меня. Я один раз шла на остановку, на работу, она сзади меня шла, ударила сумкой по спине. Естественно, я ничего ей не сделаю. Она воспитала убийцу, она сама такая же. Она гордится своим сыном", — добавила соседка.
Девятилетняя девочка пропала 9 октября. В тот же день МВД и волонтеры отряда "Лиза Алерт" приступили к поискам. В ночь на 11 октября школьницу нашли мертвой.
Позже стало известно о задержании предполагаемого убийцы, им оказался ранее судимый 35-летний мужчина. СМИ сообщали, что полицейским пришлось вести его сквозь толпу, которая хотела устроить самосуд.
Из показаний задержанного следует, что он пошел на убийство из боязни, что девочка расскажет взрослым о том, что он поселился в заброшенном гараже. Следствие сейчас проверяет эту версию.
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Убийство девочки в СаратовеПоисковый отряд "Лиза Алерт"СаратовПроисшествия
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