Мать подозреваемого в убийстве девочки из Саратова вступилась за сына

Михаил Туватин, подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в Саратове, во время допроса

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Мать подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Ольга Туватина рассказала о своем сыне Михаиле. Кадрами ее беседы с журналистами поделился телеканал Мать подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Ольга Туватина рассказала о своем сыне Михаиле. Кадрами ее беседы с журналистами поделился телеканал RT

На вопрос о том, в курсе ли она, что сына обвиняют в убийстве, женщина заявила, что это "неправда". Она также охарактеризовала его как "хорошего человека".

"Замечательный, добрый, умный, работящий", — сказала Туватина.

Также мать заявила, что видела сына два дня назад.

Соседка женщины Наталья Скиданова в беседе с телеканалом "Звезда" рассказала, что Туватина сама неоднократно угрожала детям и нападала на них.

"Еще когда он не вышел из тюрьмы, она мне всегда кричала: "Выйдет мой сын из тюрьмы, посмотрим, что с твоими детьми будет". Потому что дети постоянно гуляют, мешают. Она вообще больная женщина на голову", — пояснила Скиданова.

По ее словам, мать предполагаемого убийцы угрожала и взрослым, а у участкового накопилась "кипа жалоб" на нее.

"Она нападала не только на моих детей и на меня. Я один раз шла на остановку, на работу, она сзади меня шла, ударила сумкой по спине. Естественно, я ничего ей не сделаю. Она воспитала убийцу, она сама такая же. Она гордится своим сыном", — добавила соседка.

Девятилетняя девочка пропала 9 октября. В тот же день МВД и волонтеры отряда "Лиза Алерт" приступили к поискам. В ночь на 11 октября школьницу нашли мертвой.

Позже стало известно о задержании предполагаемого убийцы, им оказался ранее судимый 35-летний мужчина. СМИ сообщали, что полицейским пришлось вести его сквозь толпу, которая хотела устроить самосуд.