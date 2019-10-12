Перед парламентскими выборами в Польше наступил день "тишины"

ВАРШАВА, 12 окт – РИА Новости. День "предвыборной тишины" наступил в Польше перед парламентскими выборами, которые пройдут в воскресенье.

Очередные парламентские выборы пройдут в Польше в воскресенье, 13 октября. Польские граждане изберут 460 депутатов Сейма (нижняя палата парламента) и 100 членов сената (верхняя палата парламента).

В соответствии с польским законодательством, "предвыборная тишина" наступает в полночь с пятницы на субботу и продолжается до закрытия избирательных участков в воскресенье вечером.

В период "тишины" запрещена публикация социологических опросов, в том числе exit poll, любые виды агитации за конкретных кандидатов и политические силы, митинги и манифестации, распространение агитационных материалов. При этом в период "тишины" нельзя срывать расклеенные ранее агитационные плакаты. Запрет распространяется и на агитацию в интернете.

За нарушение режима "тишины" грозит денежный штраф, самый крупный – в размере от 500 тысяч до 1 миллиона злотых (от 125 до 250 тысяч долларов) - предусмотрен за распространение данных социологических опросов.

В борьбу за депутатские мандаты включились девять политических партий и объединений.

В результате проведенной Государственной избирательной комиссией жеребьевки, под первым номером зарегистрирована и расположена в бюллетенях для голосования Польская крестьянская партия (PSL), номер 2 достался правящей партии "Право и справедливость" (PiS), номер 3 получил Союз демократических левых (SLD), номер 4 достался объединению евроскептиков и националистов "Конфедерация", номер 5 – объединению оппозиционных сил "Гражданская коалиция" (KO), в основе которого находится крупнейшая оппозиционная партия "Гражданская платформа" (PO).