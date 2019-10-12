Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-12T00:16Z
https://ria.ru/20191012/1559696232.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/150091/24/1500912471_0:0:3068:1727_1036x0_80_0_0_738ce792d75a84d93077ffece0df53a1.jpg
РИА Новости

Перед парламентскими выборами в Польше наступил день "тишины"

00:16 12.10.2019
251
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСейм Польши в Варшаве
Сейм Польши в Варшаве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Сейм Польши в Варшаве. Архивное фото
ВАРШАВА, 12 окт – РИА Новости. День "предвыборной тишины" наступил в Польше перед парламентскими выборами, которые пройдут в воскресенье.
Очередные парламентские выборы пройдут в Польше в воскресенье, 13 октября. Польские граждане изберут 460 депутатов Сейма (нижняя палата парламента) и 100 членов сената (верхняя палата парламента).
В соответствии с польским законодательством, "предвыборная тишина" наступает в полночь с пятницы на субботу и продолжается до закрытия избирательных участков в воскресенье вечером.
В период "тишины" запрещена публикация социологических опросов, в том числе exit poll, любые виды агитации за конкретных кандидатов и политические силы, митинги и манифестации, распространение агитационных материалов. При этом в период "тишины" нельзя срывать расклеенные ранее агитационные плакаты. Запрет распространяется и на агитацию в интернете.
Здание МИД Польши в Варшаве
10 октября, 17:49Война в Сирии
Польша обеспокоена турецкой операцией в Сирии
За нарушение режима "тишины" грозит денежный штраф, самый крупный – в размере от 500 тысяч до 1 миллиона злотых (от 125 до 250 тысяч долларов) - предусмотрен за распространение данных социологических опросов.
В борьбу за депутатские мандаты включились девять политических партий и объединений.
В результате проведенной Государственной избирательной комиссией жеребьевки, под первым номером зарегистрирована и расположена в бюллетенях для голосования Польская крестьянская партия (PSL), номер 2 достался правящей партии "Право и справедливость" (PiS), номер 3 получил Союз демократических левых (SLD), номер 4 достался объединению евроскептиков и националистов "Конфедерация", номер 5 – объединению оппозиционных сил "Гражданская коалиция" (KO), в основе которого находится крупнейшая оппозиционная партия "Гражданская платформа" (PO).
Номера от 6 до 9 достались избирательным комитетам, которые не зарегистрировали списки во всех округах. Под номером 6 на выборы идет избирательный комитет "Правые", 7 – "Обманутые пенсионеры", 8 – "Беспартийные и самоуправленцы" , 9 – "Эффективные" рэп-музыканта Петра Лироя.
Солдаты польской армии
Вчера, 11:43РИА Новости
В Польше создадут карту памятников воинам-освободителям к 75-летию Победы
101001
Обсудить 0
ПольшаВ миреПолитика
Рекомендуем
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Россия и Италия готовят переговоры глав МИД и министерств обороны
РИА
Новости
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин
Лидер КНР выразил надежду Трампу на соблюдение договоренностей с США
Протесты в Эквадоре
Глава Эквадора предложил коренным народам обсудить указ, вызвавший протесты
Концерт в Большом зале Московской консерватории
Звезда оперной сцены Герзмава даст концерт в Большом зале консерватории
Лента
новостей
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Visa, MasterCard и eBay отказались от проекта по запуску криптовалюты Libra
Собака породы алабай
Кинологи предложили поправки в КоАП за жестокое обращение с животными
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив ле Дриан
Помпео обсудил ситуацию на северо-востоке Сирии с Ле Дрианом
Президент США Дональд Трамп
И.о. главы министерства внутренней безопасности Макалинан уходит с поста
Палестинские протестующие на границе с Израилем
В секторе Газа число раненных в столкновениях палестинцев выросло до 49
Украинский предприниматель Дмитрий Фирташ
Обвиняемый в США Парнас работал с юристами украинского бизнесмена Фирташа
Стягивание турецкой техники к границе с Сирией
Главы МИД ЛАГ обсудят в Каире операцию Турции на севере Сирии
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
В штаб-квартире ООН начнут экономить на отоплении, электричестве и столовых
Председатель Госдумы Вячеслав Володин
Володин примет участие в Конференции по противодействию терроризму
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:22СМИ: сирийская оппозиция при поддержке Турции захватила центр Рас эль-Айна
12:21Россия за сутки зафиксировала 28 нарушений перемирия в Сирии
12:21Володин обсудил c Чавушоглу российско-турецкие отношения
12:18В Саратовской области гражданка Узбекистана погибла в ДТП
12:16В Гонконге участники протестов бросили "коктейли Молотова" в метро
12:12СМИ сообщили об остановке утечки нефти из иранского танкера
12:12Глава МИД Украины заявил о важности встречи в "нормандском формате"
12:09На борту Ан-72, разбившегося в ДР Конго, были двое россиян
12:06Группа "Кино" объявила, что даст два концерта в 2020 году
12:04Турция призвала страны Запада забрать из Сирии граждан, примкнувших к ИГ*
11:54В Сирию за сутки вернулись почти 1,6 тысячи беженцев
11:53В Москве на Варшавском шоссе столкнулись пять машин
11:52Заседание Совета министров обороны СНГ пройдет в Баку в конце октября
11:52Пресс-секретарь Зеленского снова оказалась в центре скандала
11:47В Москве ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду
11:40На Украине двое мужчин отобрали продукты у пенсионерки
11:34Эксперт оценил слова Зеленского о шоке Европы от поведения Порошенко
11:34В Красноярске локализовали пожар в элитном доме
11:33Правительство присудило премии в области науки и техники для молодых ученых
11:32Володин призвал законодательно обеспечить цифровой суверенитет стран
Лента новостейМолния