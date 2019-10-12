Главы МИД ЛАГ обсудят в Каире операцию Турции на севере Сирии

КАИР, 12 окт - РИА Новости. Совет Лиги арабских государств (ЛАГ) на уровне глав МИД соберется в субботу в штаб-квартире организации в Каире для обсуждения ситуации вокруг военной операции турецкой армии на территории Сирии.

Решение об экстренной встрече было принято 9 октября после начала турецких авиаударов по северным сирийским районам. Инициатором заседания стал Египет.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн в сирийской провинции Хасеке. Авиаударам подвергся еще один сирийский город на границе с Турцией - Телль-Абъяд. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.