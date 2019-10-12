Главы МИД ЛАГ обсудят в Каире операцию Турции на севере Сирии

КАИР, 12 окт - РИА Новости. Совет Лиги арабских государств (ЛАГ) на уровне глав МИД соберется в субботу в штаб-квартире организации в Каире для обсуждения ситуации вокруг военной операции турецкой армии на территории Сирии.
Решение об экстренной встрече было принято 9 октября после начала турецких авиаударов по северным сирийским районам. Инициатором заседания стал Египет.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн в сирийской провинции Хасеке. Авиаударам подвергся еще один сирийский город на границе с Турцией - Телль-Абъяд. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.
Как сообщил РИА Новости египетский эксперт, исполнительный директор Совета по внешней политике Египта Иззат Саад, созыв экстренного заседания ЛАГ по Сирии может означать скорое возвращение Дамаска, членство которого в ЛАГ было заморожено в 2011 году после начала вооруженного внутреннего конфликта в этой стране, в панарабскую организацию.
* запрещенная в России террористическая организация.
* запрещенная в России террористическая организация.