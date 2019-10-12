Главные свидетели дали показания. Ждет ли Трампа импичмент

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости, Софья Мельничук. Демократы в конгрессе США твердо намерены объявить импичмент Дональду Трампу. Однако для этого необходимо найти неопровержимые доказательства, что президент нечистоплотен и недостоин своего поста. Кого допрашивают конгрессмены и что хотят услышать от свидетелей, разбиралось РИА Новости.

Скандальный разговор

Трампу уже грозили отстранением от должности после промежуточных выборов в конгресс в ноябре 2018 года, когда большинство в палате представителей заняли демократы. А в декабре 2017-го палата отклонила резолюцию об импичменте.

Однако теперь процессу дали ход. По мнению противников президента, он злоупотребил властью и хотел обменять американскую военную помощь Украине на личную услугу от Владимира Зеленского. Во время телефонного разговора 25 июля 2019 года американский лидер просил возобновить дело против Хантера Байдена, сына своего потенциального оппонента на выборах 2020 года Джо Байдена. Содержание разговора раскрыли после доноса некоего информатора.

Байден-младший в 2014 году стал одним из руководителей украинской компании Burisma. В это же время его отец, будучи вице-президентом США, отвечал за диалог с Киевом. Вскоре в отношении руководства компании назрело спецрасследование. Однако до конца его не довели, и под давлением Байдена-старшего уволили генпрокурора Украины Виктора Шокина.

Трамп не отрицал, что хотел бы добиться возобновления дела и выяснить, использовал ли Джо Байден свои полномочия для защиты интересов сына. Однако президент отвергает обвинения в том, что требовал услугу за услугу.

Чтобы выяснить, манипулировал ли глава Белого дома Зеленским, и добиться импичмента, демократы запустили расследование. Трем комитетам палаты представителей необходимо допросить причастных к делу и доказать, что Трамп действительно поступил нечистоплотно.

Мастер навигации

Первым для дачи показаний в конгресс вызвали бывшего спецпредставителя США по Украине Курта Волкера. С поста он ушел сразу, как только появились сообщения о доносе на президента. В той жалобе имя Волкера упоминалось несколько раз. Он, предположительно, связан с попытками Трампа и его личного адвоката Рудольфа Джулиани накопать компромат на оппонентов.

Работа Волкера якобы заключалась в установлении контактов между украинскими властями и Трампом, он занимался "навигацией" требований и на следующий день после телефонного разговора встретился с Зеленским и его помощниками. Там же якобы присутствовал посол США в ЕС Гордон Сонланд. Осведомитель, написавший жалобу на президента США, указывал: ему известно, что они консультировали украинцев по поводу пожеланий Трампа.

В день дачи показаний, 3 октября, Волкер провел на Капитолийском холме девять часов. Заседание прошло за закрытыми дверями. В копии открытого заявления говорилось, что он не знал о каких-либо попытках надавить на украинское руководство и не участвовал в них.

Волкер положительно отозвался о Джо Байдене и подчеркнул, что считает обвинения в его адрес безосновательными. Он уточнил, что еще до разговора Трампа и Зеленского встречался с Джулиани. Бывший спецпредставитель также заявил конгрессменам, что вообще не имел понятия об упоминании Байдена в разговоре лидеров до публикации расшифровки.

© REUTERS / Jonathan Ernst Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, прибывший в палату представителей США для дачи показаний в рамках процедуры импичмента. 3 октября 2019 © REUTERS / Jonathan Ernst Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, прибывший в палату представителей США для дачи показаний в рамках процедуры импичмента. 3 октября 2019

Встречу с личным адвокатом президента он объяснил тем, что хотел изменить негативное представление об Украине, которое передавалось Трампу. Глава Белого дома, по мнению Волкера, относился к украинским властям с подозрением. "Президент настроен скептически. Учитывая масштаб коррупции на Украине, это понятно. Он говорил, что Украина — коррумпированная страна, полная "ужасных людей", — сказано в опубликованных показаниях.

Помимо ответов на вопросы конгрессменов, Волкер предоставил свою переписку с чиновниками из США и Украины. Одно из самых примечательных сообщений было отправлено утром 25 июля Андрею Ермаку, помощнику Зеленского. В нем говорилось, что личная встреча с Трампом — условие украинской стороны для начала двух расследований: в отношении Burisma и Байдена-младшего, а также причастности Украины к вмешательству в выборы 2016 года.

Дело в том, что в разговоре с Зеленским Трамп кратко упомянул американскую компанию CrowdStrike. Она участвовала в расследовании атаки хакеров на серверы Демпартии во время предвыборной гонки 2016-го. Американский лидер связал фирму с Украиной и попросил коллегу "разобраться в ситуации". Кроме того, демократы считают, что президент хочет проверить еще кое-что: не сотрудничала ли Демократическая партия с украинскими чиновниками, которые давали показания против главы его предвыборного штаба Пола Манафорта. Иными словами, его цель — обернуть расследование о вмешательстве в выборы против оппонентов.

В конгресс вызвали также и Гордона Сонланда. Тот готов дать показания, однако в Госдепе ему дали указание этого не делать. Позднее источники на Капитолийском холме рассказали, что он все же явится на слушания 16 октября.

© REUTERS / Jim Bourg Расшифровка разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским © REUTERS / Jim Bourg Расшифровка разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским

"Очень и очень плохая женщина"

В пятницу, 11 октября, перед комитетами конгресса выступила другой ключевой свидетель — бывший посол США на Украине Мари Йованович. Она досрочно вернулась в Вашингтон в мае 2019-го после того, как на Украине разразился связанный с ней скандал.

В начале октября генеральный инспектор Госдепа устроил закрытое собрание с помощниками конгрессменов. Как сообщали источники, там обсуждали попытки оклеветать Йованович. Генеральному инспектору в руки попали документы, которые ранее в этом году анонимный адресат отправил госсекретарю Майклу Помпео. Сообщения порочили репутацию экс-посла, а также выставляли в дурном свете Хантера Байдена.

Противники Трампа среди демократов заключили, что это послание — часть пропагандистской кампании президента и его помощников против Йованович. Началась она в марте 2019-го. Дипломат раскритиковала украинские власти за неэффективность борьбы с коррупцией. В частности, осудила декриминализацию незаконного обогащения. Она подчеркнула, что такие действия ослабляют авторитет Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Вскоре последовал ответ. Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, выступая на американском телевидении, заявил, что хотел открыть расследование вероятного украинского вмешательства в выборы 2016 года. Но ему пришлось бы "отработать" директора НАБУ Артема Сытника. Он, по подозрению Луценко, опубликовал информацию о секретных денежных переводах бывшего украинского лидера Виктора Януковича Полу Манафорту, чтобы навредить Трампу. То есть действовал в интересах Хиллари Клинтон.

В НАБУ объяснили, что влияние на выборы в США не было целью публикации, это делалось ради соблюдения транспарентности. Однако доказать Луценко все равно ничего не смог — на него якобы надавила Йованович. Он пояснил, что посол вручила ему список лиц, в отношении которых расследование вести нельзя, среди них — Сытник.

© AP Photo / Pool / Mikhail Palinchak Посол США на Украине Мари Йованович на встрече с президентом Украины. 6 марта 2019 © AP Photo / Pool / Mikhail Palinchak Посол США на Украине Мари Йованович на встрече с президентом Украины. 6 марта 2019

После этого Трамп написал в твиттере: "Сговор с русскими исчезает, появляется сюжет украинской помощи Клинтон".

В мае послу пришлось вернуться на родину. До окончания ее официального срока службы оставалась пара месяцев. Некоторые утверждали: это нормальная практика, другие посчитали, что все не так просто.

По данным американских СМИ, Трамп потребовал отозвать Йованович, когда узнал, что та, со слов Джулиани, "подрывает его усилия добиться расследования против Байденов на Украине".

В разговоре с Зеленским американский президент снова нелестно отозвался о бывшей главе американской дипмиссии в Киеве: "Плохая женщина, которая связывалась с плохими людьми". После публикации стенограммы он подтвердил свои слова: "Я не знаю, я ее отозвал или кто-то другой, но я на протяжении долгого времени слышал очень и очень плохие вещи про нее".

До последнего момента полной уверенности, что Йованович появится в Капитолии, не было. Накануне ее выступление уже переносили. "Зная, как может вести себя Трамп, я вполне могу ожидать, что он не допустит (чтобы она дала показания. — Прим. ред.)", — заявил журналистам участвующий в расследовании республиканец Питер Уэлч, член комитета по разведке конгресса США.