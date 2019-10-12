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РИА Новости
Туризм

В британской деревне жители борются с нашествием павлинов

23:33 12.10.2019
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© AP Photo / Martin MeissnerПавлин в зоопарке в Германии
Павлин в зоопарке в Германии
© AP Photo / Martin Meissner
МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Стремительное размножение павлинов в британской деревне Финнингли стало проблемой для местных жителей, сообщает Daily Mail.
Павлины жили в деревне десятилетиями, и вплоть до 2013 года их число не превышало шести. Окружающим нравились яркие птицы, их считали символом этого места.
В 2019 году число павлинов увеличилось до 22 особей. Они начали уничтожать цветы и овощи, залезать в теплицы, царапать машины, ломать черепицу и останавливать движение на дорогах. Особенно людей расстраивает обилие помета.

"Сегодня в моем саду было восемь птиц. Если вы выращиваете овощи, павлины придут за ними и оставят после себя беспорядок", — говорит 80-летний Альф Мэл.

Экологи уже составили план действий для органов местного самоуправления (об уничтожении птиц речи не идет). Пока павлинов не переселили в другие деревни, жители Финнингли организовали "павлиний дозор" — отгоняют птиц от своих и соседних домов.
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