В британской деревне жители борются с нашествием павлинов

МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Стремительное размножение павлинов в британской деревне Финнингли стало проблемой для местных жителей, Стремительное размножение павлинов в британской деревне Финнингли стало проблемой для местных жителей, сообщает Daily Mail.

Павлины жили в деревне десятилетиями, и вплоть до 2013 года их число не превышало шести. Окружающим нравились яркие птицы, их считали символом этого места.

В 2019 году число павлинов увеличилось до 22 особей. Они начали уничтожать цветы и овощи, залезать в теплицы, царапать машины, ломать черепицу и останавливать движение на дорогах. Особенно людей расстраивает обилие помета.

"Сегодня в моем саду было восемь птиц. Если вы выращиваете овощи, павлины придут за ними и оставят после себя беспорядок", — говорит 80-летний Альф Мэл.