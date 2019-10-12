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РИА Новости

Торговля тормозит: мир без внятной глобальной экономики и политики

08:00 12.10.2019 (обновлено: 08:01 12.10.2019)
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© REUTERS / Lucas JacksonРабота трейдеров на Нью-Йоркской фондовой бирже
Работа трейдеров на Нью-Йоркской фондовой бирже
© REUTERS / Lucas Jackson
Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
Все материалы
Настоящий кризис — это когда много неприятностей происходит одновременно, и никто не знает, как распутать этот клубок. И вот сейчас мы видим мир, в котором экономическое торможение происходит оттого, что заигрались политики, а с политиками это происходит потому, что они не могут ничего сделать с экономикой.
Свежий пример. Хотя сейчас главная международная новость — начавшийся процесс импичмента против президента США, но у читателей экономических страниц глобальных СМИ не меньше внимания вызывает документ Всемирной торговой организации, сообщающий всем, что мировая торговля тормозит в угрожающих масштабах. Проиcходит это прежде всего потому, что президент США начал торговую войну против лидера мировой торговли — Китая. А начал он эту войну потому, что американская экономика полным ходом шла в системный тупик.
Что нам говорит новый прогноз ВТО? Еще весной думали, что в 2019 году объем мировой торговли производственными товарами вырастет на 2,6 процента, а теперь получается, что только на 1,2 процента. То есть останется почти на прежнем уровне. Прогноз на следующий год тоже снизился.
Эксперты ВТО регулярно в последние месяцы снижают свои ожидания (а значит, и ожидания бизнеса). И уже напоминают о том, что было в кризисном 2009 году, когда мировая торговля упала на 13 процентов. А то, напомним, было одним из двух самых страшных экономических потрясений в современной истории.
Трейдеры на Нью-Йоркской фондовой бирже
10 октября, 08:00РИА Новости
Стало ясно, когда разразится новый мировой финансовый кризис
Но в 2009 году уже работала "Группа двадцати", то есть ведущих экономик мира, которые договаривались, как не наносить дополнительного ущерба друг другу. Сейчас G20 формально есть, но "пакт о ненападении" из-за экономической и всякой прочей атаки США на Китай и многих других причин не действует. Вспомним хотя бы недавние санкции США уже против ЕС (под которые попал в том числе сакральный пармезан).
В 2009 году мировую экономику вытянул из кризиса Китай, которому тогда никто не мешал расти и продавать свои товары по всему миру. Но сегодня Китай из-за торговой войны снижает темпы роста. И одновременно сокращаются экономики Великобритании, Германии. Даже в США, воспрянувших было при Дональде Трампе, уже два месяца подряд наблюдается сокращение промышленного производства. "Эффект Трампа" начинает тормозить из-за трамповской же торговой политики.
А еще в 2009 году во главе ключевых стран мира стояли люди, у которых были все возможности принимать решения и исполнять их. Сегодня мы видим фактически "холодную гражданскую" войну и как минимум ползучий государственный переворот в США и Великобритании, ненамного лучшую ситуацию в Германии. Вменяемая и договороспособная власть сохраняется в гигантах типа Китая и Индии, но глобальные экономические кризисы имеют привычку постепенно создавать проблемы всем и всяким правительствам.
То, что мы называем международной политикой, распадается на множество непредсказуемых сюжетов. Представим себе, например, как будет голосовать через год с небольшим американский фермер — из тех, кто считается электоратом Трампа. Если он проголосует за Трампа, то его ждет продолжение кризиса со сбытом продукции, которая шла в основном в Китай. Если выберет демократов, то его проблемой станут громадные налоги, которые пойдут на дикие программы типа создания зеленой экономики, то есть уничтожения производств. И это не говоря о любимых демократами идеях массовой иммиграции в США и "культурных революций" (по части того, что можно и что нельзя говорить, есть и в какой туалет ходить). Честно говоря, выбор в такой ситуации выглядит нелегким, — и это если Америка вообще дотянет до голосования осенью 2020 года в целом виде. А ведь от этого выбора зависит будущее мировой экономики.
Флаги США и Китая
10 октября, 05:18РИА Новости
США размышляют о валютном соглашении в рамках сделки с КНР, пишут СМИ
Что касается международной политики, то совсем недавно чуть не каждый кризис был глобальным: Северная Корея, Сирия, Украина. А сейчас — где это все? Где кризис вокруг Ирана, из-за которого лишился должности чересчур агрессивный советник по национальной безопасности США? Про него (и про Иран) все забыли. Кого-то еще волнует Турция, грозящая войной курдам, но и этот кризис глобальным уже не выглядит.
Можно спрогнозировать, что в какой-то момент в каком-то уголке мира начнется чисто местная драка, втягивающая соседние и не только соседние государства. Но пока что мы видим общую недоуменную паузу, происходящую оттого, что ключевые страны Запада вообще не ведут внешней политики, помимо эффектных и грозных заявлений. Где она у Великобритании, где она у США?
Внешняя политика становится ясной, когда ясна экономическая стратегия того или иного государства. Вот, например, концепция "Пояс и путь" для Китая — создание глобального экономического партнерства в Евразии, а заодно в Африке — тут все понятно. А какая может быть внешняя политика у США, если там неясна судьба ключевой задумки Трампа — вернуть Америке ее роль мирового производителя, а не только штамповщика долларов?
График
9 октября, 14:12Радио Sputnik
Добро пожаловать в глобальное падение. ВБ о перспективах мировой экономики
Вместо политических битв мир все чаще сотрясает нечто иное — побоища на якобы морально-философские темы. Но стоит за ними все тот же внутренний кризис западной группы государств, где не смогла победить глобалистская задумка создать совсем новое общество с принципиально новой экономикой — зеленой, здоровой, информационной и лишенной культуры, патриотизма, государственности и многого прочего.
Они этот кризис пытаются экспортировать повсюду. Но на фоне кризиса мировой торговли и политики эти судороги не выглядят так страшно, как поначалу казалось.
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Мнение - АвторыВ мире
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