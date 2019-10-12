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РИА Новости
Туризм

В США в музее выставили метеорит, пахнущий брюссельской капустой

00:12 12.10.2019
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© flickr.com/a2gemmaФилдовский музей естественной истории
Филдовский музей естественной истории
© flickr.com/a2gemma
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В Музее естественной истории имени Филда в Чикаго выставлен метеорит, который выглядит как кусок грязи и пахнет как брюссельская капуста, сообщает Live Science.
Эта часть так называемого космического грязевого метеорита, получившая название Aguas Zarcas, упала в Коста-Рике 23 апреля. Ее вес – примерно 1,8 килограмма. В отличие от скалистых и металлических метеоритов, она обладает характерным запахом, который похож на аромат от приготовленной брюссельской капусты, рассказали представители музея.
Запах исходит от органических соединений, таких как аминокислоты.
По словам экспертов, метеориты подобного типа составляют только 4% от тех, что достигали Земли.
"Мы чувствуем запах органических летучих соединений, — объяснил эксперт музея. — Метеориты имеют разные запасы таких веществ, что влияет на аромат".
В коллекции музея находится еще один метеорит такого типа — Мерчисон. Он упал на Землю в 1969 году и пахнет смолой.
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