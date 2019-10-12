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РИА Новости

"Их было трое". В Подмосковье средь бела дня украли мост через реку

08:00 12.10.2019 (обновлено: 08:06 12.10.2019)
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© Фото со страницы сообщества "Деденево. Турист" в социальной сети "ВКонтакте"/Денис БычковКража моста в Деденево
Кража моста в Деденево
© Фото со страницы сообщества "Деденево. Турист" в социальной сети "ВКонтакте"/Денис Бычков
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости, Мария Семенова. В поселке Деденево Дмитровского района похитили мост, который еще в советское время жители возвели на собственные средства. Воры действовали днем, на глазах у прохожих. Всем интересующимся говорили, что конструкцию просто меняют и через три дня поставят новую. Однако когда сельчане связались с администрацией, выяснилось, что там о замене ничего не знают.

"Выглядели подозрительно"

Все произошло еще третьего октября. Житель Деденево Анатолий Чуйкин увидел, как демонтируют мост, когда гулял с собакой. Подошел, спросил, в чем дело, ему ответили, что беспокоиться не о чем: будет новый. На всякий случай Анатолий все же сфотографировал номера машины, на которую грузили трубы и железный настил.
"Их было трое: один русский, остальные, видимо, мигранты. Они подозрительно выглядели: слишком торопились. Раньше я их в поселке не видел", — рассказал РИА Новости Чуйкин.
Местная жительница Мария Маслова встретилась с ворами, когда шла забирать ребенка из детского сада, однако она даже подумать не могла, что стала свидетельницей преступления.
© Фото со страницы сообщества "Деденево. Турист" в социальной сети "ВКонтакте"/Денис БычковКража моста в Деденево
Кража моста в Деденево
© Фото со страницы сообщества "Деденево. Турист" в социальной сети "ВКонтакте"/Денис Бычков
Кража моста в Деденево
"Было около одиннадцати часов. Подхожу к переходу, вижу: стоит машина, двое неизвестных грузят трубы. Лица не разглядела — развернулась и пошла в обход. Позади меня мужчина шел, я ему сказала: "Мост меняют", он тоже направился другой дорогой. Там просто перила были сломаны, поэтому я не подумала о плохом", — объясняет Мария.
Через несколько дней местные жители обратились в администрацию с вопросом, когда установят новую конструкцию, но ответ чиновников обескуражил: никакой замены не планируется, более того, мост вовсе не состоит на балансе.
В территориальном управлении администрации Дмитровского района затруднились ответить РИА Новости на вопрос, планируют ли восстановить объект за счет муниципального бюджета. Впрочем, местные утверждают, что им чиновники сказали прямо: на новый мост рассчитывать не стоит. По крайней мере, за счет бюджетных средств. Тогда сельчане обратились в правоохранительные органы.
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В отделении полиции РИА Новости рассказали, что работают над обращением — собственника машины уже установили. О его мотивах пока ничего не известно, но жители Деденево предполагают, что воры хотят сдать конструкцию на металлолом.

"Представьте мои марш-броски"

Теперь сельчане вынуждены ходить в обход. Хотя крюк получается не таким уж и большим — около километра, они в один голос говорят, что без моста стало гораздо хуже.
Раньше здесь была кратчайшая дорога от Заречной улицы до платформы "Турист" и той части поселка, что находится за железнодорожными путями. В сотне метров от реки Икша, через которую был перекинут мост, находится детский сад — сюда приводят в том числе и детей из домов на другом берегу.
© Фото со страницы сообщества "Деденево. Турист" в социальной сети "ВКонтакте"/Денис Бычков Так выглядел мост в Деденево
Кража моста в Деденево
© Фото со страницы сообщества "Деденево. Турист" в социальной сети "ВКонтакте"/Денис Бычков
Так выглядел мост в Деденево
"Теперь кошмар просто. Я иду до садика 25 минут и столько же обратно. Два дня подряд пришлось по шесть раз ходить — представьте мои марш-броски. А через мостик было пятнадцать минут", — замечает Мария Маслова.
В основном по мосту ходили на станцию: многие жители работают в Дмитрове или Москве, а в утренней спешке каждая минута дорога.

"Хожу в пять утра на электричку, чтобы ехать на работу, — теперь на десять минут дольше. Бабушки старенькие ходят на родник, так им придется подниматься дольше в горку", — говорит Анатолий Чуйкин.

"Лично для меня дорога до электрички занимала шесть минут, а сейчас — более пятнадцати. Люди с того берега ходили в наши магазины, им было несколько минут пешком", — добавляет Мария Фадеева.
Впрочем, высказывают и другие мнения. "Есть же два моста: автомобильный и пешеходный! Зачем еще? Да и не мост это был, а какая-то небезопасная покосившаяся конструкция! Правильно, что убрали, а то и до беды недалеко!" — считает один из комментаторов местного паблика в соцсети.

Мосты на металлолом

Как ни странно, мосты крадут с завидной регулярностью. Так, в конце сентября в Тамбовской области ночью местный житель с помощью трактора похитил переход через ручей — чтобы сделать перекрытие для погреба. Однако осуществить задуманное не успел — его задержали спустя несколько часов после того, как соседи заметили пропажу и обратились в полицию.
Также в сентябре стало известно о случае, произошедшем в Бурятии: там спилили металлическую ограду гидрометрического моста.
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В прошлом году два жителя Ульяновской области разобрали мост через реку Барыш и сдали его на металлолом.
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Железная дорогаМоскваУльяновская областьМосковская областьМурманская областьОбщество
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