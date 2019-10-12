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РИА Новости
Туризм

Вино, шпаги, война и женщины: названы лучшие фестивали выходных

10:01 12.10.2019 (обновлено: 12:27 12.10.2019)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВыступление творческого коллектива на выставке-ярмарке "АгроТУР-2019" в Краснодаре
Выступление творческого коллектива на выставке-ярмарке АгроТУР-2019 в Краснодаре
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В Краснодаре, Ростове-на-Дону и Сочи, а также в Санкт-Петербурге и Подмосковье в субботу и воскресенье пройдут самые интересные для туристов фестивали, сообщает ТурСтат.
Аналитическое агентство представило рейтинг городов с самыми привлекательными событиями 12 и 13 октября. Он подготовлен по результатам анализа их уникальности и популярности.
Второй туристический фестиваль "Эфес Кубани" пройдет 12 октября на площади имени А.С. Пушкина в Краснодаре. В программе — показательные выступления участников клубов исторической реконструкции, концерт местных рок-групп, фаер-шоу, выставка "Средневековое оружие", ярмарка работ мастеров декоративно-прикладного искусства и ремесленников, показательные выступления юных фехтовальщиков региона.
Первый областной эногастрономический фестиваль "Долина Дона" запланирован на 12 октября в парке "Левобережный" в Ростове-на-Дону. Туристам предложат дегустацию местных блюд и вин, концерт, мастер-классы и посещение ярмарочных торгов. В фестивале примут участие производители донской винодельческой продукции, фермерские хозяйства, энологи и ведущие рестораны города.
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Официальная Неделя моды в Петербурге — St. Petersburg Fashion Week — проходит с 10 по 13 октября на Новой сцене Александринского театра. В программе — показы новых коллекций дизайнеров.
12 и 13 октября — международный фестиваль "Москва за нами. 1941" на Бородинском поле в Можайском городском округе Подмосковья. Гости смогут посетить интерактивные площадки, выставку ретро-автомобилей и военной техники, попробовать обед из полевой кухни и стать участником военно-исторической реконструкции боев под Москвой в октябре 1941 года.
Международный конкурс молодых дизайнеров и модельеров "Подиум-2019" проходит с 10 октября в Горной Олимпийской деревне в Сочи. А 12 октября там состоится гала-показ лучших работ.
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