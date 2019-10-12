"Их невероятно сложно вычислить": под какими масками скрываются маньяки

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости, Виктория Дубовская. Американец Сэмюэль Литтл, которому исполнилось 79 лет, признался в 93 убийствах, из которых ФБР пока официально подтвердило 57. Тем не менее до мирового рекорда ему далеко. О самых неуловимых серийных убийцах в истории — в материале РИА Новости.

Маньяк с фотографической памятью

"Она была миленькая, с медовой кожей. Достаточно высокая для женщины, с очень красивыми формами. Мы познакомились в ночном клубе в Новом Орлеане", — так в трехминутном видеоролике, опубликованном ФБР, Сэмюэль Литтл рассказывает о встрече с одной из жертв. По его словам, новая знакомая сама предложила сбежать с вечеринки и покататься по ночному городу. Литтл вывез ее в глухое место, задушил, а потом утопил в болоте.

Речь идет об осени 1982-го — точную дату, как и имя женщины, 79-летний преступник уже забыл, однако в памяти сохранились десятки других деталей: от цвета платья жертвы до точного маршрута к месту убийства.

© AP Photo / Nick Ut Американский серийный убийца Сэмюэль Литтл © AP Photo / Nick Ut Американский серийный убийца Сэмюэль Литтл

Сейчас в его деле почти сотня подобных историй, причем каждую Литтл подкрепил карандашным портретом. Убийства он совершал с 1970 по 2005 год. В основном охотился на наркоманок и проституток. Был уверен, что все преступления сойдут с рук, — кому дело до непутевых женщин?

Впрочем, жизнь самого Литтла тоже не назовешь успешной: рос в бедной семье, воспитывался бабушкой. Первый арест случился в подростковом возрасте — за кражу со взломом. После этого Сэмюэль побывал в тюрьме десятки раз: за грабежи, нападения, попытки изнасилования и мошенничество. Частые "каникулы" за решеткой не позволили получить нормального образования. Однако в тюрьме Литтл увлекся боксом и впоследствии стал профессиональным спортсменом.

© FBI Портреты жертв серийного маньяка Сэмюэла Литтла © FBI Портреты жертв серийного маньяка Сэмюэла Литтла

Когда в 2012-м его арестовали в Кентукки за незаконный оборот наркотиков и пробили по базе ДНК, выяснилось, что 72-летний рецидивист причастен как минимум к трем убийствам в Калифорнии. Жертвы были избиты, изнасилованы и задушены. Следы ДНК преступника остались у них под ногтями и на одежде. Одну из погибших обнаружили в гараже, другую — на улице, третью — в мусорном баке.

Сэм категорически отрицал вину, однако нашлись чудом выжившие свидетельницы, сумевшие его опознать. В итоге суд приговорил маньяка к трем пожизненным срокам. Дело Литтла заинтересовало ФБР: агенты подозревали, что он может быть причастен к десяткам похожих преступлений, совершенных по всей стране.

Однако попытки разговорить убийцу ничего не давали.

© FBI Серийный убийца Сэмюэл Литтл в период с 1966 по 1995 год © FBI Серийный убийца Сэмюэл Литтл в период с 1966 по 1995 год

"Лидеры" Америки

Молчание Литтл нарушил год назад. Сам. Следователи стали проверять одну историю за другой ­и уже подтвердили 57 убийств. ФБР создало специальный сайт с рисунками маньяка и подробным описанием жертв.

Специалисты до сих пор удивляются: как Литтлу, постоянно попадавшемуся на других преступлениях, удавалось больше 40 лет ловко заметать следы. Часто на руку убийце действительно играл образ жизни жертв: при осмотре тел криминалисты не особо вникали в подробности, предполагая, что причина смерти — банальная передозировка наркотиков.

© AP Photo / Elaine Thompson Серийный убийца Гэри Риджуэй во время судебного заседания © AP Photo / Elaine Thompson Серийный убийца Гэри Риджуэй во время судебного заседания

До Литтла мрачный титул "самого результативного" маньяка сохранял за собой Гэри Риджуэй, которого СМИ прозвали "убийцей с Грин-Ривер". Бывший военный сейчас отбывает 48 пожизненных сроков — по одному за каждую изнасилованную и убитую им женщину. При этом, по словам самого преступника, жертв было гораздо больше. Все убийства Риджуэй совершил в середине 80-х. Как и Литтл, охотился он на социально незащищенных женщин.

Образ еще одного кровавого американского "рекордсмена" хорошо известен поклонникам творчества Стивена Кинга. История Джона Гейси натолкнула писателя на создание одного из самых страшных романов "Оно". В 70-х преступник похитил, изнасиловал и убил больше 30 мужчин и подростков, шестеро из которых до сих пор не опознаны. Чтобы быть поближе к детям, он подрабатывал аниматором. Пресса окрестила Гейси "клоуном-убийцей".

© Warner Bros. Television Кадр из фильма "Оно" (1990) © Warner Bros. Television Кадр из фильма "Оно" (1990)

Самые жуткие убийцы

Первыми за детальное изучение феномена серийных преступников взялись американские специалисты, поэтому некоторое время считалось, что именно США — родина настоящих монстров в человеческом обличье.

Эксперты с такими выводами не согласились. Психиатр Александр Бухановский, помогавший ловить Чикатило, не раз повторял в интервью: серийные убийства не имеют ни географических, ни исторических границ, они происходили во всех народах и во все времена. Однако Бухановский утверждал, что на подобные явления может влиять политическая и социально-экономическая обстановка: кризисные времена увеличивают напряжение в обществе.

Один из самых свирепых маньяков, известных человечеству, — колумбиец Луис Гаравито по прозвищу Зверь. Он изнасиловал, убил и изуродовал около сотни детей, при этом, по неофициальным оценкам, может выясниться, что жертв многократно больше. С 1999 года Гаравито отбывает 30-летний срок в тюрьме.

Другого "зверя" из Колумбии прозвали "монстром Анд". Считается, что Педро Лопес совершил более 300 убийств у себя на родине, а также в Перу и Эквадоре. Но официально его признали виновным только в 53 преступлениях.

До недавнего времени самым страшным преступником в истории России и СССР называли Андрея Чикатило, на счету которого 53 доказанных убийства. Но пару лет назад первую строчку в кровавом рейтинге занял "ангарский маньяк" — бывший младший лейтенант МВД Михаил Попков. В 2015-м он получил пожизненный срок за убийство 22 женщин, а после вынесения приговора признался еще в 59 убийствах.

"Мы ваши сыновья и мужья"

Вывести общий портрет серийного убийцы пытаются уже десятки лет. К проблеме подходили с разных сторон. Некоторые изучали внешность преступников и считали, что все маньяки имеют схожие черты.

Другие искали истоки проблемы в детских годах. В 1963-м новозеландский судебный психиатр Джон Макдональд сформулировал три признака, по которым в ребенке можно распознать будущего убийцу. Это жестокое обращение с животными, недержание мочи после пяти лет и страсть к поджогам. Зоосадизм, энурез и пиромания встречались в биографии многих серийников, однако "триада Макдональда" все равно вызвала много споров и критики.

Бухановский считал, что маньяками становятся те, кому насилие необходимо как наркотик. К кровавой зависимости, по его мнению, могут привести особое состояние мозга, неправильное воспитание или тяжелые жизненные обстоятельства.

Практика показывает, что внешне большинство серийных убийц — самые обычные люди. Извращенные наклонности они успешно скрывают за маской "нормальности": ведут скромную жизнь, заводят семью, имеют работу и безобидное хобби.

Один из самых ярких примеров — американец Тед Банди. Обаятельный студент юридического факультета из любящей христианской семьи в 80-х признался в 30 убийствах. Обычно он знакомился с жертвами в общественных местах и легко входил к ним в доверие: мог, например, разыграть целый спектакль с костылями и попросить помощи с покупками. Через несколько минут неловкий и беспомощный молодой человек перевоплощался в хладнокровного убийцу, который похищал, пытал и насиловал своих жертв.

© AP Photo / Pool Серийный убийца Тед Банди © AP Photo / Pool Серийный убийца Тед Банди

"Мы ваши сыновья и мужья. Мы выросли в обычных семьях", — говорил сам Банди в многочисленных интервью.