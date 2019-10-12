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РИА Новости
Культура

В новом сезоне "Улицы Сезам" появился персонаж из семьи наркоманов

06:45 12.10.2019
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© Sesame Street Скриншот видео выпуска Sesame Street
Скриншот видео выпуска Sesame Street
© Sesame Street
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. В новом сезоне детской образовательной программы "Улица Сезам" появился персонаж по имени Карли, которая живет в приемной семье, потому что ее мама борется с наркотической зависимостью, сообщает Mirror.
Создатели телепередачи придумали эту куклу для того, чтобы рассказать детям, оказавшимся в подобных ситуациях, что проблемы взрослых — не их вина.

"Мне казалось, что только я прохожу через это, но теперь я встретила так много других детей с похожими проблемами", — говорит Карли в одном из выпусков программы.

Персонаж, живущий в приемной семье, появился еще в апреле, но только теперь создатели рассказали историю ее переезда в новый дом.
В недавнем выпуске Карли и Элмо (один из главных персонажей, — Прим.ред.) разговаривали с девушкой по имени Салия, чьи родители смогли вылечиться от зависимости в реальной жизни.
В другом видео папа Элмо объяснил сыну, что такое алкогольная и наркотическая зависимость.
Создатели "Улицы Сезам" заявили, что обратились к этой проблеме, так как, согласно данным, почти шесть миллионов детей в США в возрасте до 11 лет живут в семьях, где один из родителей страдает наркотической зависимостью.
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