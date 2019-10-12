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РИА Новости
Туризм

На Бали из отеля спасли дельфинов, которые жили в ужасных условиях

22:20 12.10.2019 (обновлено: 23:12 12.10.2019)
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© Depositphotos / vitaliy_sokolДва дельфина
Два дельфина
© Depositphotos / vitaliy_sokol
МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. На Бали из отеля спасли дельфинов, которые находились в ужасных условиях, сообщает Yahoo News Australia.
Морские млекопитающие много лет жили в бассейне при отеле, куда привозили туристов из России, Австралии и других стран для лечения дельфинотерапией.
По словам представителя Джакартской сети помощи животным (Jakarta Animal Aid Network (JAAN)), млекопитающие сильно пострадали из-за плохих условий содержания в неволе. Бассейн, где жил один из них, был сделан из старой керамики с острыми краями. В итоге животное получало травмы.
Рик О'Барри из организации по защите морской природы, который работал под прикрытием, наблюдал за пятью дельфинами, которых держали в гостинице, и описал их вольеры как нечто вроде "унитаза".
"Дельфины мочатся и испражняются в три-пять раз больше, чем человек”, — сказал он. Чтобы избавиться от продуктов жизнедеятельности, в воду добавляли хлор из-за которого млекопитающие слепли.
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В конце августа прошлого года защитники животных смогли освободить двух особей, еще один умер, не дождавшись помощи.
Два остававшихся в неволе дельфина, один из которых ослеп, были без зубов и в плохом состоянии. После освобождения их перевезли на пляж и переправили к морскому загону, где они смогли почувствовать океан впервые за десять лет.
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