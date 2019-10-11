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РИА Новости

Зариф заявил о готовности Тегерана вести переговоры с Эр-Риядом

23:38 11.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
© РИА Новости / Илья Питалев
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Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Иран готов вести переговоры с Саудовской Аравией как напрямую, так и при посредничестве других стран, заявил в интервью телеканалу TRT министр иностранных дел страны Мохаммад Джавад Зариф.
"Мы всегда были открыты к обсуждению любых вопросов с Саудовской Аравией. Саудовская Аравия - наш сосед… У нас нет другого выбора, кроме как вести переговоры друг с другом. И мы открыты для переговоров с Саудовской Аравией, как прямых, так и через посредников" - заявил Зариф.
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Путин выступил против обвинения Ирана в атаке на саудовские НПЗ
Несколько нефтяных объектов Саудовской Аравии подверглись ударам 14 сентября. После инцидента крупнейший экспортер нефти сократил добычу более чем вдвое. Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что атаку провели их бойцы с помощью беспилотников. США заявили, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинили в ней Иран. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также считает, что к атакам причастен Тегеран. Иран отвергает обвинения в свой адрес.
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Атака на НПЗ в Саудовской АравииМохаммад Джавад ЗарифСаудовская АравияИранВ мире
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